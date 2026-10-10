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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناقدة رياضية: الزمالك لم يحقق أي انتصار أمام الأهلي في 10 مواجهات بشهر أكتوبر

الزمالك والاهلي
الزمالك والاهلي
باسنتي ناجي

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي عن إحصائية مواجهات الأهلي والزمالك خلال شهر أكتوبر، والتي شهدت تفوقًا واضحًا للفريق الأحمر على حساب غريمه التقليدي، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

الأهلي والزمالك 

وأوضحت الإحصائية أن الفريقين التقيا في 10 مباريات خلال شهر أكتوبر، لم يتمكن الزمالك من تحقيق أي فوز خلالها، مقابل 6 انتصارات لصالح الأهلي، بينما حسم التعادل نتيجة 4 مواجهات.

وتمنح هذه الأرقام جماهير الأهلي دفعة معنوية قبل القمة المرتقبة، في الوقت الذي يسعى فيه الزمالك لكسر هذه السلسلة وتحقيق أول انتصار له على غريمه خلال مواجهات شهر أكتوبر.

الاهلي الزمالك منتخب مصر ريهام حمدي القلعة الحمراء

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