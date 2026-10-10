بصناعة محمد صلاح.. طرابزون يضرب سامسون سبور بثلاثية نظيفة بالدوري التركي

حقق فريق طرابزون سبور الفوز على فريق سامسون سبور بنتيجة 3-0، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري التركي الممتاز للموسم الحالي 2026 - 2027.

وسجل أهداف طرابزون كل من ايرنيست موتشي وناوجو وفرانكو لينو في الدقائق 27 و38 و40 من انطلاق المباراة.

ونجح محمد صلاح في صناعة الهدف الثالث لصالح طرابزون سبور.

وبتلك النتيجة رفع طرابزون سبور رصيده للنقطة 13 ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي، بينما توقف رصيد سامسون عند النقطة 4 ليحتل المركز 16.

تشكيل طرابزون سبور

أعلن الألماني توماس ريس، المدير الفني لفريق طرابزون سبور، التشكيل الرسمي لفريقه استعدادًا لمواجهة سامسون سبور، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري التركي الممتاز للموسم الحالي 2026-2027، والتي شهدت قيادة النجم المصري محمد صلاح لخط الهجوم.

تشكيل طرابزون سبور أمام سامسون سبور

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: وينجر بينا، تشيبويكي نوايو، مصطفى إسكيهيلاتش، ستيفان سافيتش.

خط الوسط: ميليح كاباسكال، فابينيو، فرانكلينو ديجو.

خط الهجوم: محمد صلاح، إيرنست موشي، أرال سيمسير.