طرابزون سبور يصطدم بسامسون في الدوري التركي.. وصلاح يبحث عن فوز جديد

يحل طرابزون سبور ضيفًا على سامسون سبور، عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري التركي، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الضيف إلى مواصلة نتائجه الإيجابية والتقدم في جدول الترتيب.

ويدخل طرابزون المباراة بعدما حقق فوزًا كبيرًا على جالطة سراي بنتيجة 4-0 قبل فترة التوقف الدولي، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط ويحتل المركز السابع، بينما يسعى سامسون سبور، صاحب المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط، إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية.

وتحمل المواجهة أهمية خاصة لطرابزون، الذي يأمل في تحقيق انتصار جديد يمنحه دفعة قوية في سباق المنافسة، بينما يتطلع سامسون إلى تحسين موقعه والابتعاد عن مراكز الخطر.

وتنطلق المباراة في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب سامسون 19 مايو، ويديرها الحكم التركي أوجوزهان تشاكير.