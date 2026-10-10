محمد صلاح يقود تشكيل طرابزون المتوقع أمام سامسون في الدوري التركي

يستعد طرابزون سبور لمواجهة مضيفه سامسون سبور، السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري التركي، وسط ترقب للتشكيل الذي سيعتمد عليه المدرب توماس ريس، خاصة بعد الفوز الكبير على جالطة سراي في الجولة الماضية.

ومن المتوقع أن يبدأ طرابزون المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: فاجنر بينا، تشيبوكي نوايو، ستيفان سافيتش، سيدني لوبيز كابرال.

خط الوسط: فابينيو، مليح كاباساكال، نوح سافيولو، إرنست موتشي، محمد صلاح.

خط الهجوم: فرانسولينو ديو.

في المقابل، يُتوقع أن يعتمد سامسون سبور على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: أوكان كوتشوك.

خط الدفاع: جو مينديز، ستراهينيا إراكوفيتش، جابرييل جوارينو، لوجي توماسون.

خط الوسط: جليل يوكسل، إليوت وات، طوما كوليبالي، يالتشين كايا، إمري كيلينتش.

خط الهجوم: محمد بايو

ومن المقرر أن تُعلن التشكيلات الرسمية قبل انطلاق المباراة بنحو ساعة، وقد تشهد بعض التغييرات وفقًا لقرارات الجهازين الفنيين.