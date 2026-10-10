بعد ثلاثية جالطة سراي.. محمد صلاح يتطلع لمواصلة التألق أمام سامسون

تتجه الأنظار إلى النجم المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور، قبل مواجهة سامسون سبور، السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري التركي، بعدما خطف الأضواء في المباراة الماضية أمام جالطة سراي.

وقدم صلاح أداءً لافتًا في الفوز برباعية نظيفة على جالطة سراي، بعدما سجل ثلاثة أهداف وصنع الهدف الرابع، ليمنح فريقه دفعة قوية قبل استئناف منافسات الدوري عقب فترة التوقف الدولي.

ويأمل النجم المصري في مواصلة تألقه خلال مواجهة سامسون، ومساعدة طرابزون على حصد النقاط الثلاث، خاصة أن الفريق يسعى للتقدم في جدول الترتيب بعد جمع 10 نقاط في أول ست جولات.

ويخوض طرابزون المباراة خارج ملعبه أمام سامسون، الذي يحتل المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط، في اختبار جديد لصلاح ورفاقه لمواصلة النتائج الإيجابية.