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محمد صلاح يقود تشكيل طرابزون المتوقع أمام سامسون في الدوري التركي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد ثلاثية جالطة سراي.. محمد صلاح يتطلع لمواصلة التألق أمام سامسون

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

تتجه الأنظار إلى النجم المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور، قبل مواجهة سامسون سبور، السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري التركي، بعدما خطف الأضواء في المباراة الماضية أمام جالطة سراي.

وقدم صلاح أداءً لافتًا في الفوز برباعية نظيفة على جالطة سراي، بعدما سجل ثلاثة أهداف وصنع الهدف الرابع، ليمنح فريقه دفعة قوية قبل استئناف منافسات الدوري عقب فترة التوقف الدولي.

ويأمل النجم المصري في مواصلة تألقه خلال مواجهة سامسون، ومساعدة طرابزون على حصد النقاط الثلاث، خاصة أن الفريق يسعى للتقدم في جدول الترتيب بعد جمع 10 نقاط في أول ست جولات.

ويخوض طرابزون المباراة خارج ملعبه أمام سامسون، الذي يحتل المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط، في اختبار جديد لصلاح ورفاقه لمواصلة النتائج الإيجابية.

محمد صلاح صلاح طرابزون سبور سامسون جالطة سراي

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