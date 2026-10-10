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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المعلق والقناة الناقلة.. موعد مباراة طرابزون وسامسون سبور في الدوري التركي

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

يخوض النجم المصري محمد صلاح اختبارًا جديدًا مع طرابزون سبور، عندما يحل الفريق ضيفًا على سامسون سبور، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري التركي، في مواجهة يسعى خلالها لمواصلة تألقه التهديفي ومساعدة فريقه على حصد ثلاث نقاط جديدة.

المعلق والقناة الناقلة.. موعد مباراة طرابزون وسامسون سبور في الدوري التركي 

تنطلق مباراة طرابزون سبور ضد سامسون في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، عبر قناة beIN SPORTS XTRA 1، بصوت المعلق أحمد فؤاد.

محمد صلاح يتطلع لمواصلة التألق مع طرابزون

يدخل صلاح المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعدما خطف الأنظار في الجولة الماضية بتسجيل ثلاثة أهداف «هاتريك» خلال فوز طرابزون سبور على جالطة سراي بنتيجة 4-0، ليقود فريقه إلى انتصار مهم قبل فترة التوقف الدولي.

ويسعى النجم المصري إلى مواصلة مساهماته الهجومية خلال مواجهة سامسون سبور، بعدما قدم بداية قوية مع فريقه التركي، وأصبح أحد أبرز أسلحته في الخط الأمامي منذ انضمامه إلى النادي.

ويحتل طرابزون سبور المركز السادس برصيد 10 نقاط من ست مباريات، وفقًا لإحصائيات الموسم قبل انطلاق الجولة السابعة، بينما يعاني سامسون سبور من تراجع النتائج، بعدما جمع أربع نقاط وتلقى أربع هزائم متتالية في الدوري.

وتمنح هذه المعطيات طرابزون فرصة لتعزيز موقعه في جدول الترتيب، فيما يأمل أصحاب الأرض في استعادة التوازن وإنهاء سلسلة النتائج السلبية، في مواجهة تحظى باهتمام جماهيري، خاصة مع ترقب ظهور محمد صلاح مجددًا.

موعد مباراة طرابزون طرابزون سبور محمد صلاح صلاح القنوات الناقلة لمباراة طرابزون سبور ضد سامسون

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