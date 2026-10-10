تشكيل أرسنال أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، التشكيل الأساسي لمواجهة ليدز يونايتد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، على ملعب "الإمارات".

ويدخل الفريقان المباراة بطموحات مختلفة، في ظل سعي أرسنال لمواصلة المنافسة على الصدارة، ورغبة ليدز يونايتد في الحفاظ على بدايته الإيجابية خلال الموسم الحالي.

تشكيل أرسنال أمام ليدز يونايتد

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: يورين تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل ماجالهايس، بييرو هينكابي.

خط الوسط: مارتن زوبيميندي، ديكلان رايس، كاي هافيرتز.

خط الهجوم: نوني مادويكي، لياندرو تروسارد، فيكتور جيوكيريس.

ترتيب أرسنال وليدز في الدوري الإنجليزي

وقبل انطلاق الجولة السادسة، احتل أرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، بعدما حقق 4 انتصارات مقابل خسارة واحدة خلال أول 5 جولات.

في المقابل، جاء ليدز يونايتد في المركز الخامس برصيد 9 نقاط، بعدما حقق انتصارين وتعادل في 3 مباريات، دون أن يتعرض لأي هزيمة في أول 5 جولات.

ويمنح هذا الفارق في النقاط المواجهة أهمية كبيرة للفريقين، إذ يسعى أرسنال إلى مواصلة مطاردة الصدارة، بينما يتطلع ليدز إلى تعزيز موقعه بين فرق المقدمة.