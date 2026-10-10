بالأرقام.. محمد صلاح على بعد خطوات من تحقيق إنجاز استثنائي في عالم كرة القدم

اقترب النجم المصري محمد صلاح من تحقيق إنجاز إحصائي مميز، بعدما بات بحاجة إلى هدف واحد فقط لاستكمال التسجيل في جميع دقائق المباريات الـ90، وفقًا لإحصائية موقع "ترانسفير ماركت".

ووفقًا للموقع المتخصص في إحصائيات كرة القدم، فإن الدقيقة التاسعة هي الوحيدة التي لم ينجح صلاح في هز الشباك خلالها حتى الآن، ليصبح تسجيله في هذه الدقيقة كافيًا لإكمال سجله التهديفي عبر جميع دقائق المباراة.

وفي حال تحقيق هذا الإنجاز، سينضم قائد منتخب مصر إلى قائمة تضم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش، والأوروجوياني لويس سواريز، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذين سبق لهم التسجيل في جميع دقائق المباريات من الأولى إلى التسعين.

ويواصل صلاح، تعزيز مكانته بين أبرز نجوم كرة القدم، مع اقترابه من إضافة إنجاز جديد إلى مسيرته الاحترافية، في انتظار تسجيل الهدف الذي ينقصه خلال الدقيقة التاسعة.