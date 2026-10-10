مواعيد مباريات اليوم.. مواجهات نارية في الدوريات الأوروبية والسعودي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم السبت 10 أكتوبر 2026، إلى ملاعب العالم التي تستضيف مجموعة من المواجهات القوية في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية في يوم كروي حافل بالإثارة والندية تتصدره مواجهة مانشستر يونايتد أمام توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى جانب لقاء برشلونة وخيتافي ومباراة ريال مدريد وفياريال بالدوري الإسباني.

وتحظى منافسات الدوري التركي باهتمام خاص مع مواجهة سامسون سبور وطرابزون سبور فيما تشهد الملاعب السعودية قمة مرتقبة تجمع الهلال والاتحاد بينما يخوض كبار الدوري الإيطالي والألماني والفرنسي مواجهات جديدة ضمن منافسات الموسم الحالي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

آرسنال ضد ليدز يونايتد – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1.

أستون فيلا ضد برينتفورد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2.

تشيلسي ضد بورنموث – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1.

إبسويتش تاون ضد فولهام – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 4.

سندرلاند ضد برايتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 3.

مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

رايو فاليكانو ضد أتلتيك بيلباو – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 5.

ديبورتيفو ألافيس ضد أتلتيكو مدريد – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 5.

برشلونة ضد خيتافي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2.

ريال مدريد ضد فياريال – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2.

جنتشلربيرليجي ضد آميد سبورتيف – الساعة 1:30 ظهرا.

ألانيا سبور ضد إيرزوروم سبور – الساعة 4 عصرا.

سامسون سبور ضد طرابزون سبور – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports XTRA 1.

ريزة سبور ضد فنربخشة – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 7.

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الحزم ضد نيوم – الساعة 4:50 مساء على قناة ثمانية.

الاتفاق ضد الخليج – الساعة 5:55 مساء على قناة ثمانية.

الهلال ضد الاتحاد – الساعة 9 مساء على قناة ثمانية.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

جنوى ضد فيورنتينا – الساعة 4 عصرا على قناة stc tv.

إنتر ميلان ضد بارما – الساعة 7 مساء على قناة stc tv.

نابولي ضد فروسينوني – الساعة 9:45 مساء على قناة stc tv.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ليل ضد لوهافر – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 6.

بريست ضد أنجييه – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 5.

لوريان ضد باريس – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 7.

موناكو ضد تولوز – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4.

باريس سان جيرمان ضد لومان – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الدوري الألماني

أوجسبورج ضد بايرن ميونخ – الساعة 4:30 عصرا.

هوفينهايم ضد هامبورج – الساعة 4:30 عصرا.

ماينتس ضد باير ليفركوزن – الساعة 4:30 عصرا.

باديربورن ضد شتوتجارت – الساعة 4:30 عصرا.

أونيون برلين ضد إيلفيرسبيرج – الساعة 4:30 عصرا.

لايبزيج ضد آينتراخت فرانكفورت – الساعة 7:30 مساء.