القمة 133.. عموتة يستقر على ثنائية دفاع الأهلي أمام الزمالك

كشفت الإعلامية دينا سليم أن الحسين عموتة، المدير الفني للاهلي ، استقر بشكل كبير على الاعتماد على الثنائي ياسين مرعي وهادي رياض في مركز قلب الدفاع خلال مواجهة الزمالك، المقرر إقامتها اليوم ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأضافت دينا خلال تصريحاتها عبر برنامجها "ستاد المحور" أن عموتة يفضل الدفع بالثنائي في التشكيل الأساسي لقيادة الخط الخلفي أمام الزمالك، في ظل استعدادات الفريق للمباراة المرتقبة، على أن يحسم المدير الفني التشكيل النهائي وفقًا للرؤية الفنية قبل انطلاق اللقاء.

وقام عموت بتجربة أكرم توفيق في مركز قلب الدفاع خلال التدريبات الأخيرة، في إطار بحثه عن حلول لسد العجز في هذا المركز قبل مواجهة الزمالك.

واختتمت أن عموتة يدرس إمكانية الاعتماد على أكرم توفيق كورقة بديلة خلال مباراة القمة، تحسبًا للحاجة إلى جهوده في مركز قلب الدفاع، على أن يحسم المدير الفني موقفه النهائي وفقًا لظروف المباراة واحتياجات الفريق الفنية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية، مساء اليوم الأحد، إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين في ظل المنافسة على صدارة جدول الترتيب خلال الموسم الحالي.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي مواجهة القمة بين قطبي الكرة المصرية، وسط ترقب جماهيري كبير، في ظل رغبة كل فريق في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لمواصلة المنافسة على لقب الدوري وتعزيز موقفه في جدول المسابقة.

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.