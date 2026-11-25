أعلنت محافظة الوادي الجديد، تنفيذ مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، من خلال إدارة التنمية الرياضية، مبادرة «1000 نقطة جري بالشوارع والميادين»، بالتزامن في مدينتي الخارجة والداخلة، يوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر الجاري، في إطار نشر الثقافة الرياضية وتشجيع المواطنين على ممارسة النشاط البدني وجعله أسلوب حياة.

تنفيذ نقطتين لممارسة الأنشطة الرياضية

وأوضحت المحافظة أن المبادرة تتضمن تنفيذ نقطتين لممارسة الأنشطة الرياضية، الأولى بحي الزهور بمدينة الخارجة، والثانية بميدان نقابة المهندسين بمدينة الداخلة، وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا.

وتستهدف المبادرة جميع الفئات العمرية، من خلال إتاحة ممارسة مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية، تشمل الجري والمشي والتمرينات البدنية والأنشطة الترفيهية، بما يشجع المواطنين على المشاركة والاستفادة من المساحات المفتوحة والشوارع والميادين في ممارسة الرياضة.

وأضافت أن المبادرة ستُنفذ بصورة أسبوعية كل يوم جمعة، بأحياء ومناطق مختلفة، بهدف توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية، وترسيخ مفهوم الرياضة للجميع، وتحفيز المواطنين على اتباع أنماط حياة صحية.