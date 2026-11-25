افتتح المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، فعاليات مبادرة «سنابل تقرأ» ، صباح اليوم الأربعاء، بالقاعة الرئيسية بالمركز الدولي للمؤتمرات بالأقصر، وتأتى المبادرة تحت شعار «نزرع فنحصد.. جيل يقرأ ويفكر ويبدع»، والتي تنفذها مديرية التربية والتعليم بالأقصر ، في إطار جهود الارتقاء بالعملية التعليمية، وتعزيز مهارات القراءة والكتابة والحساب لدى تلاميذ الصفوف الأولى، وبناء شخصية الطفل بصورة متكاملة.

جاء ذلك بحضور أسامة حمدان، وكيل وزارة التربية والتعليم الفنى بالأقصر، وعدد من وكلاء الوزارات والقيادات التنفيذية والتعليمية، ومديري الإدارات التعليمية والتوجيه، ومشاركة ممثلي عدد من المدارس، شملت مدارس الراهبات الفرنسيسكانيات بنات، والفرنسيسكان المشتركة، والسلام الخاصة لغات، وسان جوزيف لغات الخاصة، ومدرسة الزناقطة الابتدائية المشتركة، ومدرسة العديسات الابتدائية، ومجمع المدارس بالمريس، ومدرسة المريس الابتدائية الجديدة.

وتستهدف المبادرة التى أسستها مريم حبيب موجه الصفوف الأولى، وضع أساس تعليمي قوي للأطفال خلال السنوات الأولى من التعليم، من خلال خطة متكاملة تمتد طوال العام الدراسي 2026/2027، وتتضمن 4 محاور رئيسية تنفذ على 12 مرحلة، بما يسهم في إحداث تطور ملموس في مستوى الطلاب، والارتقاء بقدرات المعلمين، وتعزيز التواصل بين المدرسة والأسرة.

ويركز المحور الأول على تنمية مهارات القراءة والكتابة باعتبارهما حجر الأساس في العملية التعليمية، فيما يجمع المحور الثاني بين مهارات الحساب والرقمنة والمهارات الحياتية، بما يواكب متطلبات العصر ويساعد على تنمية قدرات الطفل.

كما يتناول المحور الثالث تمكين المعلم وتزويده بالمهارات والأدوات التي تساعده على تقديم عملية تعليمية أكثر فاعلية وإبداعًا، بينما يركز المحور الرابع على تفعيل الشراكة.

وتضمنت فعاليات الحفل فقرات فنية وثقافية قدمها طلاب المدارس المشاركة، شملت عرضًا مسرحيًا بعنوان «أنا سنبلة»، وأغنية «تطوير معاه تطوير»، وفقرة شعرية عن القراءة والعلم وبناء الإنسان، أعقبها التدشين الرسمي للمبادرة.

أعقبها عدد من الفقرات الفنية والوطنية التي قدمها الطلاب، شملت عزفًا منفردًا على آلة العود، وميدليًا وطنيًا لطلاب المدرسة الثانوية العسكرية، وفقرة فنية بعنوان «يد تعطي ويد تبني»، وكورالًا جماعيًا.

وخلال الحفل ، أكد محافظ الأقصر ، أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من بناء الإنسان، وأن الاهتمام بتأسيس الأطفال في مهارات القراءة والكتابة والحساب يمثل حجر الأساس لتطوير المنظومة التعليمية وإعداد أجيال قادرة على التفكير والإبداع ومواكبة متطلبات المستقبل.

وأشار محافظ الأقصر إلى أهمية تكامل الأدوار بين المدرسة والأسرة والمجتمع، وتوفير بيئة تعليمية محفزة تكتشف مواهب الطلاب وتنمي قدراتهم، مشيدًا بالجهود المبذولة من مديرية التربية والتعليم والمعلمين في تنفيذ المبادرات التي تستهدف تحسين جودة التعليم والارتقاء بمستوى الطلاب.

وخلال الحفل شهد محافظ الأقصر مراسم تنصيب المكتب التنفيذي لاتحاد الطلاب، حيث جرت مراسم تنصيب الرائد العام من السيد محافظ الأقصر إلى وكيل وزارة التربية والتعليم، كما تم تكريم مديري الإدارات التعليمية والمديرين المتميزين، إلى جانب تكريم الفائزين في مسابقات الرواد العموم لمديري المدارس على مستوى الجمهورية للعامين الدراسيين 2024/2025 و2025/2026، والفائزين في مسابقة الأخصائي المثالي لاتحادات طلابية على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2025/2026، تقديرًا لجهودهم المتميزة في دعم الأنشطة التربوية وتنمية الوعي الطلابي وتعزيز المشاركة داخل المؤسسات التعليمية.

كما تضمن الحفل تكريم طلاب قادة مدارس الجمهورية، ضمن برنامج قادة المدارس، الذي يستهدف دعم وتمكين اتحادات طلاب وطالبات مدارس مصر، بالتعاون مع مؤسسة شباب القادة ومنظمة اليونيسيف وهيئة الأمم المتحدة والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة.