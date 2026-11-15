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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد التعافي من الإصابة.. أسامة فيصل يقترب من العودة لتدريبات البنك الأهلي

أسامة فيصل
أسامة فيصل
منار نور

اقترب أسامة فيصل، مهاجم فريق البنك الأهلي، من العودة إلى التدريبات الجماعية، بعدما قطع شوطًا كبيرًا في برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة قطع غضروف الركبة، التي أبعدته عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وكشفت الإعلامية دينا سليم، خلال تصريحاتها ببرنامج «ستاد المحور»، أن اللاعب بدأ بالفعل تنفيذ التدريبات الفردية والجري حول الملعب، كما انتهى من جلسات العلاج الطبيعي، في إطار تجهيزه للعودة إلى المشاركة بصورة طبيعية.

وأشارت إلى أن الجهاز الطبي بالنادي يرفض التعجل في عودة اللاعب إلى التدريبات الجماعية، انتظارًا للتقرير الطبي الذي سيحدد مدى جاهزيته والموعد المناسب لانتظامه في المران.

واختتمت بأن فرص لحاق أسامة فيصل بمباراة البنك الأهلي المقبلة في الدوري تبدو صعبة، بينما تظل عودته خلال مواجهة الجولة العاشرة محتملة، وفقًا لمدى استجابته للبرنامج التأهيلي.

اسامة فيصل البنك الاهلي الدوري المصري

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