قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لازم نفرح لبعض.. أحمد شوبير: حسام حسن قدّم إنجازات وإعجازات مع منتخب مصر
تراجع مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو؟
رئيس الموساد يسعى لجر واشنطن للحرب .. والحجة تهديد إيران للمصالح الأمريكية
امتحانات الثانوية العامة 2027 ..قرار نهائي بشأن موعدها ومواصفاتها|ماذا أعلنت التعليم؟
إيفان بارتون.. 300 مباراة و7 مواجهات مونديالية قبل اختبار الأهلي وبيراميدز في صراع صدارة الدوري
مبنحبش الحاجة الحلوة تكمل.. أحمد شوبير يعلق على جدل هداف مصر التاريخي
أزمات تحكيمية وقرارات مثيرة.. من هو إيفان بارتون حكم مباراة الأهلي وبيراميدز؟
خلل فني يشل حركة الطيران الأمريكية.. واشنطن تكشف أسباب الفوضى وإلغاء آلاف الرحلات
بدون فيزا أو موبايل.. خدمة جديدة لشحن كارت الكهرباء من المنزل
خطة تحدي الخسارة.. ترامب يستعد لمواجهة الكونجرس باستراتيجية تصدير المشكلات
خطأ شائع عند المسح على الجورب يُبطل الوضوء .. الإفتاء تحذّر منه
سفيرة مصر: الجاليتان المصرية والعربية تترقبان وصول منتخب مصر ومحمد صلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

للتأكد من مطابقتها للمواصفات.. وكيل صحة الأقصر ورئيس المياه يتفقدان محطة الصعايدة

وكيل صحة الأقصر ورئيس شركة المياه يتفقدان محطة الصعايدة لمتابعة جودة مياه الشرب
وكيل صحة الأقصر ورئيس شركة المياه يتفقدان محطة الصعايدة لمتابعة جودة مياه الشرب
شمس يونس

أجرى الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، جولة ميدانية بمحطة مياه الصعايدة، يرافقه المهندس الاستشاري فرج عثمان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر والعضو المنتدب، لمتابعة منظومة التشغيل والتأكد من سلامة وجودة مياه الشرب المقدمة للمواطنين.

وشهدت الجولة حضور رئيس قطاع المعامل بشركة المياه، ومدير عام إنتاج المياه، ومراقب صحة البيئة بمديرية الشؤون الصحية، وعدد من المسؤولين والعاملين بالمحطة.

وتفقد وكيل وزارة الصحة ورئيس شركة المياه الآبار الشاطئية ومراحل معالجة المياه المرشحة، واطلعا على آليات التشغيل ومعدلات الإنتاج، وانتظام عمليات سحب المياه ومعالجتها، فضلا عن متابعة منظومة الفحص والتحاليل المعملية التي تخضع لها المياه للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

وتأتي الزيارة في إطار التنسيق بين مديرية الشؤون الصحية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وتعزيز الرقابة على منظومة إنتاج مياه الشرب، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والفنية اللازمة لضمان وصول مياه آمنة وصالحة للاستخدام إلى المواطنين.

الاقصر أخبار الاقصر صحة الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لي لي

«أم دونا».. القبض على البلوجر لي لي فؤاد بسبب فيديو إلقاء المصحف

مرتبات نوفمبر 2026

4000 جنيه زيادة على المرتب لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026 للعاملين بالدولة

الاهلي

ضربة جديدة للأهلي قبل مواجهة بيراميدز.. غياب ثلاثي الفريق بسبب الإصابة

الطقس غدًا

الطقس اليوم في مصر.. تحذير عاجل من ظاهرة خطيرة وهذا موعد أول نوة شتوية

لقطة من الفيديو

من خلاف على الحساب إلى اتهامات بازدراء الأديان.. القصة الكاملة لأزمة لي لي فؤاد وخادمتها والقبض عليهما

كامل الوزير

كامل الوزير: استمرار أسرة سائق قطار العياط المتوفى في المسكن الإداري

وزير التربية والتعليم

مصير الدراسة في رمضان 2027 لطلاب المدارس .. ماذا قررت التعليم؟

التصالح في مخالفات البناء

نصف مليون طلب تصالح مرفوض.. ماذا ينتظر أصحاب العقارات المخالفة؟

ترشيحاتنا

أرشيفية

بدء تنفيذ الخطة في 2027.. 5 دول أوروبية تتفق على ترحيل المهاجرين إلى رواندا

رئيس وزراء كندا

رئيس وزراء كندا يعلن توصل بلاده لاتفاقية تجارية مع الفلبين

مقاومة الجدار" الفلسطينية:

مقاومة الجدار الفلسطينية: 11 مخططا استيطانيا في محافظات الضفة تشمل 895 وحدة إضافية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد