للتأكد من مطابقتها للمواصفات.. وكيل صحة الأقصر ورئيس المياه يتفقدان محطة الصعايدة

أجرى الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، جولة ميدانية بمحطة مياه الصعايدة، يرافقه المهندس الاستشاري فرج عثمان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر والعضو المنتدب، لمتابعة منظومة التشغيل والتأكد من سلامة وجودة مياه الشرب المقدمة للمواطنين.

وشهدت الجولة حضور رئيس قطاع المعامل بشركة المياه، ومدير عام إنتاج المياه، ومراقب صحة البيئة بمديرية الشؤون الصحية، وعدد من المسؤولين والعاملين بالمحطة.

وتفقد وكيل وزارة الصحة ورئيس شركة المياه الآبار الشاطئية ومراحل معالجة المياه المرشحة، واطلعا على آليات التشغيل ومعدلات الإنتاج، وانتظام عمليات سحب المياه ومعالجتها، فضلا عن متابعة منظومة الفحص والتحاليل المعملية التي تخضع لها المياه للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

وتأتي الزيارة في إطار التنسيق بين مديرية الشؤون الصحية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وتعزيز الرقابة على منظومة إنتاج مياه الشرب، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والفنية اللازمة لضمان وصول مياه آمنة وصالحة للاستخدام إلى المواطنين.