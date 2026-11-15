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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تكريم لعضو هيئة تدريس بـ«ألسن الأقصر» بعد اجتياز برنامج التأهيل التدريسي للغة الألمانية .. صور

تكريم من معهد جوته لعضو هيئة تدريس بألسن الأقصر بعد اجتياز برنامج التأهيل التدريسي للغة الألمانية
تكريم من معهد جوته لعضو هيئة تدريس بألسن الأقصر بعد اجتياز برنامج التأهيل التدريسي للغة الألمانية
شمس يونس

حصد قسم اللغة الألمانية بكلية الألسن جامعة الأقصر تكريما بالقاهرة، بعد نجاح إحدى كوادره الأكاديمية في استكمال برنامج التأهيل التدريسي (DLL)، وذلك خلال فعاليات الدورة الـ28 ليوم معلمي اللغة الألمانية، التي شهدت الاحتفاء بخريجي المجموعة السادسة من البرنامج وتسليم شهادات إتمامه.

وشهدت الاحتفالية تكريم آية صلاح محمد، المدرس المساعد بقسم اللغة الألمانية بكلية الألسن، تقديرا لاجتيازها جميع دورات البرنامج بنجاح، والذي ينفذه معهد جوته بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، ضمن المبادرة الرئاسية لتعليم اللغة الألمانية لطلاب كليات الطب والهندسة بالجامعات المصرية.

ويستهدف برنامج DLL إعداد كوادر مؤهلة لتدريس اللغة الألمانية باعتبارها لغة أجنبية، وفقا للمعايير المهنية المعتمدة لدى معهد جوته، مع تنمية المهارات التعليمية والتدريسية للمشاركين بما يتماشى مع الإطار الأوروبي المرجعي المشترك للغات (CEFR).

وجاءت المشاركة تحت رعاية الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور محمود النوبي أحمد، عميد كلية الألسن، وبإشراف الدكتور بليغ حمدي.

ويعكس التكريم اهتمام جامعة الأقصر وكلية الألسن بتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس، وتأهيل الكوادر الأكاديمية الشابة وفق أحدث النظم التعليمية، فضلا عن تعزيز التعاون مع معهد جوته والمؤسسات التعليمية الألمانية، بما يدعم جودة تدريس اللغات الأجنبية ويفتح آفاقا أوسع أمام الطلاب.

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