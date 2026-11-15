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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مسوغات التعيين لمعلمي الدفعة الخامسة بمسابقة الـ30 ألف معلم

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

مسوغات التعيين لمعلمي الدفعة الخامسة بمسابقة 30 ألف معلم ..تلقى موقع صدى البلد العديد من الإستفسارات بشأنها 

من جانبها أعلنت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني ، مسوغات التعيين لمعلمي الدفعة الخامسة بمسابقة 30 ألف معلم ، مؤكدة أنها تتمثل في :

- بطاقة الرقم القومي سارية.

- صحيفة الحالة الجنائية موجهة لجهة العمل.

- إقرار معتمد من مدير إدارة الموارد البشرية بالوحدة ومصدق على توقيع المعين بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي.

- إقرار المجلس الطبي المختص (الكشف الطبي).

- شهادة ميلاد مميكنة.

- أصل المؤهل الدراسي الحاصل عليه.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.

- إقرار الحالة الاجتماعية.

- إقرار الذمة المالية.

- عدد ٥ صور شخصية.

- تحليل المخدرات.

- استمارة (١٠٣) ع.ح.

- المستندات التي سيتم طلبها من المعلم بالإدارة التعليمية بعد التوزيع.

وأعلن  طارق محمد سعد الدين وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا استكمال إجراءات التعاقد وتلقي مسوغات التعيين للمعلمين المقبولين ضمن الدفعة الخامسة من مسابقة الـ30 ألف معلم، وذلك اليوم الاحد الموافق ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦، بمقر ديوان عام المديرية فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتنفيذًا لتعليمات اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا بتيسير الإجراءات المطلوبة وسرعة الانتهاء من إجراءات التعاقد مع المعلمين المستهدفين بالتعيين بما يضمن انتظام واستكمال خطوات تسلم العمل.

وأوضح وكيل الوزارة أن اللجنة المختصة ستتولى استلام مسوغات التعيين بقاعة الاجتماعات بديوان المديرية بالدور الثانى

وكان قد أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري الخاص بتعيين المعلمين المساعدين الدفعة الخامسة بمسابقة المعلمين الـ 30 ألف معلم، والمتظلمين في الدفعتين الأولي والثانية والثالثة .


ونصت المادة الأولي في قرار وزير التربية والتعليم ، على أنه اعتباراً من 1 نوفمبر يشغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد بالنسبة الواردة أسماؤهم بالكشوف المرفقة، والأسطوانة المدمجة (CD) المرفقة (تظلمات الدفعتين الأولى، والثانية)، والبالغ عددهم (857)، أولهم السيد / محمود السيد محمد عبد الفتاح، وآخرهم السيدة / إسراء أحمد فرج أحمد أبو السعود.


كما نصت المادة الثانية في قرار وزير التربية والتعليم ، أنه  اعتباراً من 1 نوفمبر 2026 يشغل وظيفة معلم مساعد - بالتعاقد - السادة الواردة أسماؤهم بالكشوف المرفقة، والأسطوانة المدمجة (CD) المرفقة، والبالغ عددهم 378 لتظلمات الدفعة الثالثة، أولهم خالد جمال محمد سليم، وآخرهم  أميرة سمير أحمد فهيم، وكذا عدد 685 لتظلمات الدفعة الرابعة، أولهم  محمد السيد محمود محمد، وآخرهم - إسراء عبد الله إبراهيم عبد الوهاب.


ونصت المادة الثالثة من قرار وزير التربية والتعليم ، على أنه اعتباراً من 1 نوفمبر يشغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد والأسماء الواردة أسماؤهم بالكشوف المرفقة، والأسطوانة المدمجة (CD) المرفقة، والبالغ عددهم 12739 للدفعة الخامسة، أولهم إسلام رضا فتحي عطية الشاذلي، وآخرهم  يسرا عرفات محمد محمد، وكذا عدد (28875 لاستكمال الدفعة الخامسة، أولهم عبد الله ماهر عبد الله فؤاد محمد، وآخرهم أماني أسامة جمال الدين محمد معتوق.


ونصت المادة الرابعة في قرار وزير التربية والتعليم ، على أن يشغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد ضمن نسبة 5% المقررة بموجب المادة 22 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2018، الواردة الواردة أسماؤهم بالكشوف المرفقة، والأسطوانة المدمجة (CD) المرفقة، والبالغ عددهم 423 للدفعة الخامسة، أولهم محمد مصطفى أحمد عبد الرحمن جاد، وآخرهم هناء رجب محمود عز الدين.


وفي المادة الخامسة، أكدت وزارة التربية والتعليم ، على أن تُحرر عقود شغل الوظائف، وفقاً للنموذج المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (428) لسنة 2013، بعد استيفاء كافة المسوغات المتطلبة قانوناً لشغل الوظيفة، مع استثناء المذكورين بالمادة الرابعة من هذا القرار، من تقديم شهادة اجتياز التدريب الصادرة من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.

وأخيرا شدد قرار وزير التربية والتعليم على أن تتولى الإدارة المركزية لشؤون المعلمين متابعة تنفيذ إجراءات تحرير العقود المذكورين بهذا القرار، بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة، والمديريات التعليمية، يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصها - تنفيذه.

مسوغات التعيين معلمي الدفعة الخامسة بمسابقة الـ30 ألف معلم 30 ألف معلم مسابقة 30 ألف معلم التربية والتعليم

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