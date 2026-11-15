جمال محمد علي: شوقي غريب هو اللي وضّح إن باسم علي مش هينفع يكون في جهاز المنتخب

كشف جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن كواليس عدم استمرار باسم علي ضمن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر، بقيادة علي ماهر.

وأوضح جمال محمد علي، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن شوقي غريب المدير الفني للاتحاد هو من أوضح للجهاز الفني الجديد عدم إمكانية استمرار باسم علي ضمن تشكيل الجهاز المعاون، بسبب عدم امتلاكه الرخصة التدريبية التي تؤهله لشغل المنصب.

وأشار إلى أن الالتزام بالاشتراطات والمؤهلات التدريبية المعتمدة يُعد أمرًا ضروريًا لتشكيل الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية.