استعراضات تراثية لمواهب المحلة بمهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي

شاركت فرقة مركز تنمية المواهب بمسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى والتابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بعرض فني في فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، "دورة الفنان سمير غانم".

قدم العرض على مسرح الفنون بأكاديمية الفنون بالقاهرة، وشهد حضور كل من الدكتورة داليا همام، رئيس المهرجان، الدكتورة سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، الناقدة الدكتورة لمياء أنور، الفنانة عزة لبيب، المخرج محمد صابر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية المواهب، والموسيقار حازم الكفراوي، إلى جانب لفيف من الفنانين والنقاد والإعلاميين.

وتألقت الفرقة بتقديم مجموعة من الفقرات الاستعراضية التي عكست ثراء الهوية المصرية وأكدت ما يمتلكه أطفال وشباب المركز من طاقات إبداعية واعدة، ومنها "صوت بلادي"، "يوم النصر"، "البمبوطية"، "الصعيدي"، "إحنا مش بتوع حداد"، و"التنورة"، وسط تفاعل وإعجاب الحضور. وقد تم تكريم الفرقة من قبل المهرجان بشهادة تقدير وميدالية أفضل استعراض.

نفذت الفعاليات من خلال الإدارة العامة لرعاية المواهب التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي وفرع ثقافة الغربية، وتأتي هذه المشاركة تأكيدا على دور هيئة قصور الثقافة في دعم ورعاية الموهوبين من خلال إتاحة فرص حقيقية للمشاركة في الأنشطة الفنية المختلفة.