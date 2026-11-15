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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

«كابوس فردوسي».. مختارات شعرية جديدة للمغربي طه عدنان عن اغتراب الإنسان وكوابيس العالم الحديث

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب
جمال عاشور

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ضمن إصدارات سلسلة «الإبداع العربي»، ديوان «كابوس فردوسي.. مختارات شعرية» للشاعر والكاتب المغربي طه عدنان، في تجربة شعرية ترصد تحولات الإنسان المعاصر، وما يواجهه من اغتراب وتناقضات في عالم تتسارع فيه التكنولوجيا وتتراجع فيه الحميمية الإنسانية.

وتنطلق المختارات من تفاصيل الحياة اليومية ومفارقاتها، لتقدم رؤية شعرية تجمع بين التأمل والسخرية والغضب، حيث يتتبع الشاعر ذكرياته ولحظاته العابرة، ويواجه حاضرًا ملتبسًا تتداخل فيه آثار الحداثة والعولمة والمنافي، وتتحول فيه الأحلام الفردية والجماعية إلى كوابيس تثقل كاهل الإنسان.

ويعتمد طه عدنان في نصوصه على لغة مشحونة بالتوتر والمفارقة، مستحضرًا أسئلة الهوية والانتماء والاغتراب، ومتخذًا من تجربته في المهجر نافذة لرصد تحولات العالم الحديث. 

كما تتحول الجغرافيا البعيدة عن الوطن إلى مساحة للتأمل في العلاقات الإنسانية، والتناقضات التي يعيشها الفرد بين ذاكرته ومكانه الجديد، وبين أحلامه والواقع المحيط به.

ولا تخلو هذه التجربة من نزعة مقاومة، إذ تحمل القصائد صرخة في وجه الخراب والتهميش وفقدان المعنى، وتفتح في الوقت نفسه نافذة للأمل والصمود، رغم قسوة المشهد الإنساني والكوني.

يذكر أن طه عدنان شاعر وكاتب مغربي يقيم في بروكسل منذ عام 1996، وهو عضو اتحاد كتاب المغرب وائتلاف شعراء بروكسل. صدرت له عدة مجموعات شعرية، من بينها «ولي فيها عناكب أخرى» عام 2003، و«أكره الحب» عام 2009، و«بسمتك أحلى من العلم الوطني» عام 2016، و«قيامة الأشلاء» عام 2024، كما تُرجمت بعض أعماله إلى الفرنسية والإسبانية.

وله أيضًا تجارب في الكتابة المسرحية والمونودراما، من أبرزها «باي باي جيلو» و«دنيا»، وقد تُرجمت نصوصه المسرحية إلى لغات متعددة، وشهدت عروضًا في عدد من البلدان الأوروبية.

الهيئة المصرية العامة للكتاب سلسلة «الإبداع العربي كابوس فردوسي المغربي طه عدنان الحياة اليومية

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