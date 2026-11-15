محافظ أسيوط يتابع جاهزية الحملة الميكانيكية بديروط ويوجه برفع كفاءة المعدات

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية المتابعة المستمرة للحملات الميكانيكية بمختلف المراكز والمدن، والاهتمام بأعمال الصيانة الدورية للمركبات والمعدات الثقيلة، ورفع كفاءتها الفنية والتشغيلية، بما يضمن جاهزيتها لتنفيذ المهام الخدمية والتعامل الفوري مع الطوارئ، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، برئاسة وليد جمال رئيس المركز، تابعت انتظام سير العمل داخل الحملة الميكانيكية بالمركز، والوقوف على الحالة الفنية للمركبات والمعدات، ومعدلات تنفيذ أعمال الصيانة الدورية، والتأكد من جاهزية الأسطول الميكانيكي للقيام بالمهام المكلف بها.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أنه تم استعراض موقف الصيانة واحتياجات المعدات، والتأكيد على ضرورة الحفاظ عليها وإجراء الصيانة اللازمة بصورة منتظمة، لضمان استمرارية العمل وعدم تعطل المهام اليومية.الجولة وذلك بحضور حسام خديوي نائب رئيس المركز، وأحمد صابر مدير الحملة الميكانيكية، ومحمود صابر مدير المتابعة الميدانية بالمركز.

وشدد المحافظ على أهمية الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة بالحملات الميكانيكية، ورفع كفاءة المعدات والسيارات، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تنفيذ أعمال النظافة ورفع المخلفات وتمهيد الطرق وتحسين مستوى الخدمات العامة بالقرى والمدن، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لأداء الوحدات المحلية، وتقييم مستوى الجاهزية وسرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين.