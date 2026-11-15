محافظ أسيوط: معاينة ورفع مساحي لموقع مقترح لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي بعزبة الجمسة بساحل سليم

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، حرص المحافظة على التوسع في إنشاء المدارس الجديدة بمختلف المراكز والقرى، والعمل على توفير الأراضي اللازمة لإقامة المنشآت التعليمية، بما يسهم في تخفيف الكثافات الطلابية وتحسين جودة العملية التعليمية، وتوفير خدمات تعليمية متكاملة بالقرب من التجمعات السكنية، خاصة بالمناطق والقرى الأكثر احتياجًا.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم، برئاسة محمد إسماعيل رئيس المركز، أجرت معاينة ميدانية ورفعًا مساحيًا للموقع المقترح إقامة مدرسة للتعليم الأساسي عليه بعزبة الجمسة التابعة للمركز، وذلك في إطار التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية، تمهيدًا لدراسة الموقع واستكمال الإجراءات الفنية اللازمة لإنشاء المدرسة.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن المعاينة تمت بحضور عدد من ممثلي الوحدة المحلية، من بينهم علي عطا، وأحمد ماهر، وعواطف درويش نواب رئيس المركز، والمهندس محمد الدرنكي ممثل هيئة الأبنية التعليمية، حيث جرى الوقوف على طبيعة الموقع وإجراء أعمال الرفع المساحي اللازمة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المطلوبة وفقًا للاشتراطات والضوابط المنظمة.

وأشاد المحافظ بمبادرة المواطن عبد الدايم إسماعيل محمد، صاحب التبرع بقطعة الأرض المخصصة للمشروع، مثمنًا روح المسؤولية المجتمعية والمشاركة الإيجابية في دعم جهود الدولة لتطوير الخدمات الأساسية، مؤكدًا أن مساهمات المواطنين تمثل نموذجًا مشرفًا للتعاون بين الأجهزة التنفيذية وأبناء المحافظة في تحقيق التنمية.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار التنسيق بين الوحدة المحلية وهيئة الأبنية التعليمية والجهات المعنية، لدراسة المواقع المقترحة والتوسع في إنشاء المدارس، بما يحقق التوزيع الجغرافي العادل للخدمات التعليمية، ويلبي احتياجات المواطنين بمختلف قرى ومراكز المحافظة.