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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: مراكز التأهيل والتخاطب بمراكز الشباب ركيزة أساسية لدعم ذوي الهمم

فاعليات مراكز التأهيل والتخاطب بمراكز الشباب بأسيوط
فاعليات مراكز التأهيل والتخاطب بمراكز الشباب بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن دعم ورعاية ذوي الهمم وتوفير الخدمات التأهيلية المتخصصة لهم يأتي في مقدمة أولويات المحافظة، انطلاقًا من الحرص على تنمية قدراتهم ومهاراتهم، وتعزيز فرص دمجهم في المجتمع، مشيدًا بالدور الذي تقوم به مراكز التأهيل والتخاطب في تقديم الرعاية المتكاملة للأطفال وأسرهم، وتوفير بيئة آمنة ومحفزة تساعدهم على التطور واكتساب المهارات.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أحمد إبراهيم وكيل الوزارة، نظمت احتفالية بمركز التأهيل والتخاطب بمركز شباب ناصر، بمناسبة مرور خمسة أعوام على إنشاء المركز، وذلك بحضور محمد زيدان وكيل الرياضة، ومجدي عبد الرحمن مدير مكتب "قادرون باختلاف"، وحمادة سليم رئيس مجلس إدارة مركز شباب ناصر، إلى جانب مدير المركز وعدد من الأخصائيين والعاملين وأولياء أمور الأطفال.

وأضاف اللواء محمد علوان أن الاحتفالية شهدت تنظيم عدد من الفقرات الوطنية والفنية والرياضية، بدأت بالسلام الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها تقديم عروض فنية وتمثيلية استعرضت بطولات وانتصارات أكتوبر المجيدة، إلى جانب عروض رياضية قدمها أطفال المركز، عكست ما اكتسبوه من مهارات وقدرات، فضلًا عن عرض فيلم تسجيلي تناول أبرز الأنشطة والفعاليات التي نفذها المركز على مدار أربعة أعوام.

وأشار المحافظ إلى أن الفعاليات تضمنت تفقد الأنشطة والبرامج المقدمة للأطفال، والاطلاع على برامج التدريب العملي لطلاب الخدمة الاجتماعية بجامعة الأزهر، إلى جانب تفقد الحضانة الملحقة بالمركز، والتواصل مع الأطفال وأولياء أمورهم للتعرف على آرائهم واحتياجاتهم، والوقوف على مستوى الخدمات والرعاية المقدمة، بما يسهم في تطوير الأداء وتلبية احتياجات المستفيدين.

وأشاد محافظ أسيوط بجهود الأخصائيين والعاملين بمركز التأهيل والتخاطب بمركز شباب ناصر، وما يقدمونه من خدمات تأهيلية ورعاية متخصصة للأطفال، مثمنًا دور أولياء الأمور وحرصهم على المتابعة المستمرة للبرامج التأهيلية لأبنائهم، ومؤكدًا أهمية مواصلة دعم هذه المراكز وتطوير أنشطتها وبرامجها بمختلف مراكز الشباب، بما يعزز تنمية مهارات ذوي الهمم، ويحسن جودة حياتهم، ويدعم مشاركتهم الفاعلة واندماجهم في المجتمع.

أسيوط رعاية ذوي الهمم الخدمات مراكز التأهيل والتخاطب الرعاية المتكاملة للأطفال مديرية الشباب والرياضة مركز شباب ناصر

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