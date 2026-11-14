محافظ أسيوط: تحصين 95 ألفًا و592 رأس ماشية ضد الجلد العقدي وطاعون المجترات الصغيرة خلال 3 أسابيع

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، تحصين 95 ألفًا و592 رأس ماشية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الجلد العقدي وطاعون المجترات الصغيرة، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية، والوقاية من الأمراض الوبائية، وحماية المربين من الخسائر الاقتصادية، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي واستقرار الإنتاج الحيواني.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الطب البيطري بأسيوط، برئاسة الدكتور جمال سيد أحمد، مدير عام المديرية، كثفت جهودها الميدانية من خلال 1109 لجان تحصين انتشرت بمختلف أنحاء المحافظة، للوصول إلى المربين وتحصين الحيوانات المستهدفة، بالتوازي مع تنفيذ أعمال التقصي الوبائي من خلال 1078 لجنة، تمكنت من المرور على 3230 منزلًا في 1129 قرية، لفحص القطعان والاطمئنان على حالتها الصحية، ورصد أي أعراض أو اشتباهات مرضية والتعامل معها بشكل فوري، منعًا لانتشار العدوى.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن جهود الحملة امتدت إلى الجانب التوعوي والإرشادي، حيث تم تنفيذ 59 ندوة إرشادية بالقرى، لتوعية المربين بأهمية التحصين في المواعيد المحددة، واتباع إجراءات الأمن الحيوي داخل الحظائر، والتخلص الآمن من المخلفات، وسرعة الإبلاغ عن أي أعراض مرضية تظهر على الحيوانات، مؤكدًا أن وعي المربين وتعاونهم مع الفرق البيطرية يمثلان عنصرًا أساسيًا في نجاح منظومة الوقاية والحفاظ على سلامة القطعان.

وأكد المحافظ استمرار المتابعة اليومية لأعمال التحصين والتقصي بجميع المراكز والقرى، وتوفير الدعم اللازم للفرق واللجان البيطرية لضمان انتظام عملها وتحقيق التغطية المستهدفة، مشددًا على أهمية استجابة المربين للجان التحصين وتقديم الحيوانات لتحصينها، وعدم التهاون في تنفيذ الإجراءات الوقائية، باعتبار أن التحصين المبكر يمثل خط الدفاع الأول لحماية الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض الوبائية.

وأضاف اللواء محمد علوان أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية الثروة الحيوانية باعتبارها أحد مقومات الاقتصاد الريفي ومصدرًا رئيسيًا لدخل آلاف الأسر، لافتًا إلى أن استمرار الحملات القومية والتحصينات الدورية والندوات الإرشادية يسهم في الحفاظ على صحة الحيوانات وزيادة الإنتاجية، ودعم المربين، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.