محافظ أسيوط: قافلة طبية لاستكمال إجراءات الكود الطبي للرياضيين باستاد أسيوط الرياضي 19 نوفمبر الجاري

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، تنظيم قافلة طبية متخصصة لاستكمال إجراءات الكود الطبي للاعبين واللاعبات، يوم الخميس الموافق 19 نوفمبر 2026، بمقر وحدة الطب الرياضي داخل استاد أسيوط الرياضي بحي الأربعين، في إطار جهود الدولة لتوفير الرعاية الصحية للرياضيين، والتأكد من سلامتهم قبل ممارسة الأنشطة الرياضية، وتيسير حصولهم على الخدمات الطبية اللازمة وفقًا للضوابط المنظمة.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أحمد إبراهيم، وكيل الوزارة، ومن خلال وحدة الطب الرياضي، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتخصصة لاستيفاء متطلبات الكود الطبي للرياضيين بمختلف المراحل العمرية، وذلك تنفيذًا لقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024، والمعدل بالقرار رقم 109 لسنة 2026، بما يضمن إجراء الفحوص الطبية اللازمة وتعزيز منظومة السلامة الصحية داخل الهيئات والأندية الرياضية.

وأضاف اللواء محمد علوان أن القافلة تستهدف اللاعبين واللاعبات الراغبين في إجراء الكشف الطبي واستكمال متطلبات الكود الطبي، على أن يبدأ استقبال المترددين وسحب الاستمارات اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا، ويستمر حتى انتهاء أعمال الكشف الطبي.

وأشار المحافظ إلى أن المستندات المطلوبة للتسجيل تشمل صورة شخصية حديثة للاعب أو اللاعبة، وصورة من شهادة الميلاد، فيما تبلغ الرسوم المقررة 250 جنيهًا للمستوى الثاني، و500 جنيه للمستوى الثالث.

ودعا محافظ أسيوط اللاعبين واللاعبات وأولياء الأمور إلى الاستفادة من خدمات القافلة والالتزام باستكمال الإجراءات الطبية المطلوبة، مؤكدًا أهمية الكود الطبي في تعزيز عوامل الأمان والسلامة للرياضيين، والاطمئنان على حالتهم الصحية قبل المشاركة في الأنشطة والمنافسات الرياضية.

وللاستعلام والحجز، يمكن التواصل عبر تطبيق واتساب على الرقم 01027784530، أو الانضمام إلى مجموعة القافلة لمتابعة التعليمات والتفاصيل والإجراءات المنظمة من خلال الرابط التالي:

https://chat.whatsapp.com/JcmsyPCMEAD8QVOZ4qhdIi