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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: تسليم 637 رأسًا من الأغنام والماعز والجاموس إلى 276 أسرة

تسليم 587 رأسًا من الأغنام والماعز إلى 251 أسرة مستحقة
تسليم 587 رأسًا من الأغنام والماعز إلى 251 أسرة مستحقة
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، حرص المحافظة على دعم جهود التنمية الريفية وتمكين الأسر الأولى بالرعاية اقتصاديًا، من خلال التوسع في المبادرات والمشروعات الإنتاجية التي توفر مصادر دخل مستدامة، وتسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز الإنتاج الحيواني والأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن تحويل الدعم إلى مشروعات منتجة يمثل أحد المسارات المهمة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمعات ريفية أكثر قدرة على الإنتاج والاستقرار.

وأوضح المحافظ أن مديرية الطب البيطري بأسيوط، برئاسة الدكتور جمال سيد، مدير عام المديرية، نفذت بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني، خلال شهر، أعمال تسليم 587 رأسًا من الأغنام والماعز إلى 251 أسرة مستحقة، بالتعاون مع جمعية عطاء بلا حدود وجمعية تنمية المجتمع بالعزية، فضلًا عن تسليم 50 رأسًا من الجاموس إلى 25 أسرة بقرية كمبوها بمركز منفلوط، بالتعاون مع جمعية الأورمان، ليصل إجمالي ما تم تسليمه إلى 637 رأسًا من الماشية، استفادت منها 276 أسرة.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن هذه المبادرات لا تقتصر على تقديم مساعدات مؤقتة، بل تستهدف توفير مقومات مشروعات إنتاجية صغيرة للأسر المستفيدة، بما يساعدها على تحقيق دخل منتظم وتحسين أوضاعها الاقتصادية، مؤكدًا أهمية المتابعة المستمرة للأسر لضمان حسن الاستفادة من هذه المشروعات وتحقيق أهدافها على المدى الطويل.

وأضاف المحافظ أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، باعتبارها شريكًا أساسيًا في تنفيذ المبادرات التنموية والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مشددًا على استمرار التنسيق مع مديرية الطب البيطري والجهات المعنية لتقديم الدعم الفني والخدمات البيطرية والإرشادية اللازمة، بما يسهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنمية المشروعات وتحقيق عائد اقتصادي مستدام للأسر المستفيدة.

أسيوط الأسر الأولى بالرعاية التنمية الريفية المبادرات المشروعات الإنتاجية الإنتاج الحيواني الأمن الغذائي مشروعات منتجة تحقيق التنمية الطب البيطري

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