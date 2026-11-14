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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسيوط: تحرير 497 محضرًا تموينيًا بالأسواق ومحطات الوقود والمخابز

حملات تموينية بأسيوط
حملات تموينية بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، تحرير 497 محضرًا تموينيًا خلال الحملات الرقابية المكثفة التي شهدتها مختلف مراكز ومدن المحافظة، استهدفت المخابز البلدية والأسواق والمنشآت التموينية ومحطات الوقود، وذلك في إطار جهود المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، وضمان وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على حقوق المواطنين.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، بإشراف الدكتور عنتر سعيد، وكيل المديرية، شنت حملات تموينية مكثفة بالتنسيق مع الإدارات التموينية الخارجية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية، ومتابعة حركة تداول السلع والمنتجات، والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة، ورصد أي مخالفات أو ممارسات احتكارية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار إلى أن الحملات في مجال الأسواق أسفرت عن ضبط منشأة تعمل دون ترخيص في تصنيع المقرمشات، وتستخدم ألوانًا صناعية غير مطابقة لاشتراطات هيئة سلامة الغذاء، فضلًا عن ضبط 240 زجاجة مشروبات غازية، و20 جركن زيت سيارات، و10 شكاير أرز، و10 شكاير سكر، جميعها دون فواتير، بما يمثل مخالفة للقواعد المنظمة للتداول وحماية المستهلك.

وأضاف محافظ أسيوط أن الحملات تمكنت من ضبط محطات وقود لتجميع 44 ألفًا و335 لترًا من السولار والبنزين دون وجه حق، إلى جانب ضبط محطة وقود أخرى لتجميع 5 آلاف و764 لتر بنزين، كما تم تحرير 12 محضرًا لبيع السجائر بأزيد من السعر، و5 محاضر غلق مستودعات بوتاجاز، و3 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز، و10 محاضر للتخلف عن استلام حصة البوتاجاز، و4 محاضر لبيع الأسطوانات بأزيد من السعر، فضلًا عن 9 محاضر لغلق تجار تموينيين، و11 محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، وضبط تاجر تمويني لتصرفه في سلع تموينية بقيمة 7 آلاف جنيه، و9 محاضر لمزاولة النشاط دون ترخيص، و54 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحلات والمقاهي والمطاعم والمنشآت التجارية.

وفيما يتعلق بالمخابز البلدية، أوضح المحافظ أن الحملات أسفرت عن تحرير 376 محضرًا تنوعت بين نقص وزن الخبز، وعدم المطابقة للمواصفات، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحات بيانات إعلانية، والتوقف الجزئي عن الإنتاج، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق المدعم، وعدم تسليم المواطنين بونات صرف الخبز.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار الحملات التموينية اليومية والمفاجئة بجميع أنحاء المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بالتلاعب في السلع المدعمة أو احتكار السلع أو المغالاة في الأسعار، وأن حماية حقوق المواطنين وضمان توافر السلع بجودة مناسبة وأسعار معلنة تمثل أولوية قصوى.

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