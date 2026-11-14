عموتة يقرر إعارة كريم الدبيس.. وزد والبنك الأهلي يتنافسان على ضمه |خاص

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»، عن تطورات جديدة بشأن مستقبل كريم الدبيس، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم، وموقفه من الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

عموتة يقرر إعارة كريم الدبيس في يناير

وأكد المصدر أن كريم الدبيس يدرس حاليًا عرضين للرحيل عن الأهلي على سبيل الإعارة في يناير المقبل، من ناديي زد والبنك الأهلي، تمهيدًا لاختيار العرض الأنسب لخوض تجربة جديدة بعيدًا عن القلعة الحمراء.

وأوضح المصدر أن الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، أبلغ إدارة الكرة برغبته في خروج كريم الدبيس للإعارة، من أجل الحصول على فرصة مشاركة أكبر بصورة منتظمة، واستعادة مستواه الفني والبدني من خلال المشاركة المستمرة في المباريات.

وأشار إلى أن الجهاز الفني يرى أن ابتعاد اللاعب عن المشاركة بانتظام، إلى جانب الإصابات المتكررة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، يجعلان خروجه للإعارة خطوة مناسبة لاستعادة جاهزيته والعودة بصورة أقوى.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة الأهلي تدرس العرضين المقدمين من زد والبنك الأهلي، تمهيدًا لحسم وجهة اللاعب خلال انتقالات يناير، في إطار خطة النادي لإعادة تجهيز كريم الدبيس ومنحه فرصة أكبر للمشاركة في المباريات.