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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جامعة جنوب الوادي الأهلية تستعد لإنشاء مستشفى جامعي متكامل لخدمة أبناء الصعيد

جامعة جنوب الوادي الأهلية
جامعة جنوب الوادي الأهلية
إسراء صبري

كشف الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي الأهلية، عن استعداد الجامعة لإنشاء مستشفى جامعي متكامل داخل الحرم الجامعي، بهدف تعزيز الخدمات الطبية المقدمة لأبناء محافظة قنا ومحافظات جنوب مصر، إلى جانب توفير فرص تدريب إكلينيكي متقدمة لطلاب البرامج الطبية.

وأوضح عباس منصور، خلال مداخلة هاتفية، أن المشروع يمثل المرحلة الثانية من تطوير البرامج الطبية بالجامعة، التي تضم 5 برامج هي الطب والجراحة، وطب الفم والأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والتمريض، مشيرًا إلى وصول طلاب الطب والجراحة إلى السنة الخامسة من الدراسة، ما يستدعي توفير مستشفى خاصة بالجامعة لدعم التدريب العملي.

وأضاف أن الجامعة تتجه إلى تنفيذ المشروع من خلال شراكة مع القطاع الخاص، للاستفادة من الخبرات الأكاديمية والإدارية والطبية، وضمان إدارة المستشفى بكفاءة واستدامة جودة الخدمات، فضلًا عن تطبيق معايير دولية في التعليم والعلاج، من خلال التعاون مع جامعات أوروبية وتبادل الخبرات في التدريس والتدريب.

وأشار رئيس جامعة جنوب الوادي الأهلية إلى أن الجامعة تعمل حاليًا على الدراسات الأولية للمشروع، وتحديد المساحات المتاحة داخل الحرم الجامعي، والتي تتراوح بين 3500 و4000 متر مربع، تمهيدًا لتحديد التصميم المناسب والأقسام الطبية التي ستضمها المستشفى، مؤكدًا أن العمل على التنفيذ سيبدأ قريبًا دون تحديد موعد نهائي حتى الآن.

وأكد أن المستشفى تستهدف تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين، إلى جانب توفير منظومة رعاية صحية شاملة لطلاب الجامعة وأسرهم، موضحًا أن الجامعة تضم حاليًا نحو 12 ألفًا و800 طالب، وأن المنظومة الصحية المقترحة ستوفر خدمات طبية بتكلفة أقل، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الطلاب وأسرهم.

ولفت إلى أن المشروع يستهدف خدمة أبناء قنا ومحافظات جنوب مصر، وتخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية، مع التركيز على التخصصات التي تعاني نقصًا في الخدمات الطبية، خاصة العناية المركزة، من خلال تعزيز التعاون مع المستشفيات الأخرى وتطوير أساليب الإدارة وتوفير الكفاءات الطبية.

وشدد عباس منصور على أن المستشفى الجديدة ستسهم في تحقيق التكامل مع المنظومة الصحية للدولة، وتوفير بيئة تدريب متطورة لطلاب الطب والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض، بما يعزز جودة التعليم الطبي ويرتقي بمستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين في صعيد مصر.

جامعة جنوب الوادي جامعة جنوب الوادي الأهلية مستشفى جامعي الصعيد

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