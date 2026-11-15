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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

حدائق أكتوبر : تحرير 42 محضرًا مخالفات في النرجس خلال حملة تفتيش

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

نفذت حملة الضبطية القضائية أعمال التفتيش والمرور على وحدات الإسكان الإجتماعي بمنطقة النرجس 1 (645 عمارة) بحدائق أكتوبر، للتأكد من الإلتزام بشروط وضوابط الإنتفاع بالوحدات السكنية.

وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، برئاسة السيد المهندس ياسر عبد الحليم حسن – رئيس الجهاز، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، برئاسة مي عبد الحميد – الرئيس التنفيذي للصندوق.

 وأسفرت الحملة عن تحرير 42 محضرًا للمخالفين بعدد 38 عمارة سكنية، وذلك برئاسة الدكتور شريف شحتة – رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بصندوق الإسكان الإجتماعي، وبمشاركة مأموري الضبطية القضائية بجهاز مدينة حدائق أكتوبر، واستهدفت الحملة رصد مخالفات بيع أو تأجير الوحدات أو تغيير نشاطها بالمخالفة للقانون، والتأكد من هوية قاطني الوحدات ومدى إلتزام المستفيدين بشروط التعاقد.

 وأكد الدكتور شريف شحتة أن الدولة تقدم دعمًا كبيرًا لمشروعات الإسكان الإجتماعي لضمان وصول الوحدات إلى مستحقيها، مشددًا على عدم جواز بيع أو تأجير الوحدات أو تغيير نشاطها بالمخالفة للقانون، وأن المخالفات تعرض أصحابها للإجراءات القانونية التي قد تصل إلى سحب الوحدة والحبس وفقًا لأحكام القانون.

 ومن جانبه، شدد  المهندس ياسر عبد الحليم حسن – رئيس جهاز المدينة، على إستمرار التنسيق مع صندوق الإسكان الإجتماعي وتكثيف حملات التفتيش بمختلف مناطق المدينة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق الدولة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

 ويهيب جهاز مدينة حدائق أكتوبر بالسادة المستفيدين الإلتزام بشروط التعاقد وعدم التصرف في الوحدات بالمخالفة للقانون، مؤكدًا إستمرار الحملات وعدم التهاون مع أي مخالفات.

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