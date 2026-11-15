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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الدولار ترتفع 25 قرشا مستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الدولار
الدولار
آية الجارحي

 ارتفع سعر الدولار بنحو 25 قرشا مستهل تعاملات اليوم الاحد 15-11-2026، في معظم البنوك العاملة في مصر .

أسعار الدولار اليوم

  ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم الاحد 15 نوفمبر 2026، ضمن نشرته الخدمية.  

سعر الدولار اليوم بنك بيت التمويل الكويتي 53.65 جنيه للشراء و53 .75 جنيه للبيع.

  سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 53.65 جنيه للشراء و53.75 جنيه للبيع. 

سعر صرف الدولار الان

 سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك فيصل 53.63 جنيه للشراء و53.73 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في المصرف العربي  53.63 جنيه للشراء و53.73 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

 سعر الدولار في البنك الاهلي المصري  53.63 جنيه للشراء و53.73 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار بنك اتش اس بي سي 53.58 جنيه للشراء و53.68 جنيه للبيع.  

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 53.41 جنيه للشراء و53.51 جنيه للبيع.

 سعر الدولار في بنك نكست 53,40 جنيه للشراء و53.50 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في البنك الكويت الوطني 53,40 جنيه للشراء و53.50 جنيه للبيع.  

سعر الدولار في بنك قناة السويس 53,40 جنيه للشراء و53.50 جنيه للبيع.

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