هتبقى كارثة.. شوبير يحذر الزمالك من رحيل الدباغ وشيكو بانزا بسبب المستحقات المالية

حذر الإعلامي أحمد شوبير، مسؤولي نادي الزمالك من تداعيات أزمة المستحقات المالية المتأخرة للثنائي الفلسطيني عدي الدباغ والأنجولي شيكو بانزا، في ظل الأنباء المتداولة بشأن وجود أزمة بين اللاعبين وإدارة القلعة البيضاء.

الزمالك

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحات تلفزيونية، إن هناك أنباء انتشرت بشأن وجود مشكلة بين عدي الدباغ وشيكو بانزا ونادي الزمالك بسبب مستحقاتهما المالية، مشيرًا إلى أن عدم حصول الثنائي على مستحقاتهما خلال الأيام المقبلة قد يدفعهما إلى تقديم شكوى ضد النادي.

وأضاف شوبير أن استمرار الأزمة قد يفتح الباب أمام رحيل اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، حال عدم التوصل إلى حل بشأن مستحقاتهما المالية.

وحذر الإعلامي أحمد شوبير من خطورة هذا السيناريو على الزمالك، مؤكدًا أن رحيل الثنائي سيمثل أزمة كبيرة للفريق، في ظل الظروف التي يمر بها النادي، قائلًا: «لو ده حصل هتبقى كارثة، لأن في الزمالك عد غنماتك يا جحا».

وتأتي هذه التطورات في ظل الأزمات المالية التي يواجهها الزمالك، والملفات المتعلقة بمستحقات اللاعبين الأجانب، والتي تضع إدارة النادي أمام تحدٍ لحسم هذه الملفات وتجنب الدخول في نزاعات قانونية جديدة.