قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسن مهدي: تأمين ركاب القطارات يتطلب 3 أمور مهمة منها الحالة النفسية للسائقين
موعد مغادرة منتخب مصر إلى مالاوي لمواجهة منتخبها بتصفيات أمم إفريقيا
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة مروحيات ورادارات عسكرية أمريكية في البحرين
من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف
محكمة أمن الدولة في الأردن تحكم بالإعدام على منفذي الهجوم على كنيسة حمود في الكرك
مصر تنافس على 4 ميداليات في نهائي بطولة العالم للمواي تاي باليونان
موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري والقناة الناقلة
اليمن.. القوات الجنوبية تعيد تموضعها في مطار ذوباب وباب المندب غرب تعز
موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام الجونة في الدوري المصري والقناة الناقلة
تصادم طائرتين على مدرج في مطار ميامي بعد يوم من قرار تعليق الرحلات الجوية على مستوى البلاد
15 هزيمة في الدوري.. إقالة رينيه فايلر من تدريب دي سي يونايتد الأمريكي
رئيس جامعة المنصورة ينعي نجل الدكتور مسعد سلامة مندور عميد كلية الآداب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انطلاق منافسات الفرق بكأس العالم لسلاح السيف بالعاصمة الجديدة

سلاح السيف
سلاح السيف
محمد سمير

انطلقت صباح اليوم الأحد منافسات الفرق ببطولة كأس العالم لسلاح السيف للرجال والسيدات، التي تستضيفها مصر بالعاصمة الجديدة خلال الفترة من 12 وحتى 15 نوفمبر الجاري، لتُختتم بذلك منافسات البطولة التي شهدت مشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات العالم.

وبدأت منافسات فرق السيدات في تمام الساعة 9:20 صباحًا، بداية من دور الـ32، حيث التقي المنتخب المصري مع نظيره منتخب هونج كونج في إطار منافسات الدور ذاته وفاز منتخب هونج كونج بنتيجة 45-28.

ويضم منتخب مصر للسيدات كلًا من جاسمين عطية وريناد الدكش ونجوى نوفل وسارة شومان.

وعلى صعيد منافسات فرق الرجال، تنطلق المنافسات في تمام الساعة 10:10 صباحًا من دور الـ32، على أن يخوض المنتخب المصري مواجهته الأولى في دور الـ16 أمام الفائز من لقاء إيطاليا وبلغاريا، وذلك في تمام الساعة 11:30 صباحًا.

ويضم منتخب الرجال كلًا من أحمد هشام ومحمد عامر وزياد السيسي وأدهم معتز، في إطار سعي المنتخب لتحقيق نتيجة مميزة في ختام مشاركته بالبطولة بعد فوز أحمد هشام بالأمس بذهبية الفردي.

يذكر أن البطولة شهدت مشاركة نحو 390 لاعبًا ولاعبة يمثلون 42 دولة من مختلف أنحاء العالم وذلك بعد الثقة التي منحها الاتحاد الدولي للسلاح لمصر بعد النجاح في تنظيم العديد من البطولات خلال السنوات الماضية.

منافسات الفرق كأس العالم لسلاح السيف منتخب مصر للسيدات منتخب الرجال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات نوفمبر 2026

4000 جنيه زيادة على المرتب لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026 للعاملين بالدولة

الطقس غدًا

الطقس اليوم في مصر.. تحذير عاجل من ظاهرة خطيرة وهذا موعد أول نوة شتوية

لقطة من الفيديو

من خلاف على الحساب إلى اتهامات بازدراء الأديان.. القصة الكاملة لأزمة لي لي فؤاد وخادمتها والقبض عليهما

وزير التربية والتعليم

مصير الدراسة في رمضان 2027 لطلاب المدارس .. ماذا قررت التعليم؟

محمد صلاح

خالد طلعت يفجّر مفاجأة بشأن الهداف التاريخي لمنتخب مصر.. هل تراجع محمد صلاح عن الصدارة لصالح حسام حسن؟

التصالح في مخالفات البناء

نصف مليون طلب تصالح مرفوض.. ماذا ينتظر أصحاب العقارات المخالفة؟

صلاح

«نسيت أرسل للمُناضل تهنئة حارة».. محمد العدل يسخر من خالد طلعت بسبب أزمة أهداف محمد صلاح.. ماذا قال؟

فندق عائم

إخلاء ركاب فندق عائم في نيل أسوان بعد شحوطه.. وإعادة تعويم الباخرة بدون إصابات

ترشيحاتنا

مرصد الأزهر

مرصد الأزهر: الاستيطان يبتلع الضفة الغربية.. أكثر من 100 بؤرة جديدة خلال 2026

حكم ضمان ما تلف من القماش في يد الخياط

حكم ضمان ما تلف من القماش في يد الخياط.. الإفتاء توضح

إثبات الحضور للزميل الغائب

هل قيام الموظف بإثبات الحضور لزميله الغائب عن العمل حرام؟.. الإفتاء تحذر

بالصور

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

ام دونا
ام دونا
ام دونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد