انطلاق منافسات الفرق بكأس العالم لسلاح السيف بالعاصمة الجديدة

انطلقت صباح اليوم الأحد منافسات الفرق ببطولة كأس العالم لسلاح السيف للرجال والسيدات، التي تستضيفها مصر بالعاصمة الجديدة خلال الفترة من 12 وحتى 15 نوفمبر الجاري، لتُختتم بذلك منافسات البطولة التي شهدت مشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات العالم.

وبدأت منافسات فرق السيدات في تمام الساعة 9:20 صباحًا، بداية من دور الـ32، حيث التقي المنتخب المصري مع نظيره منتخب هونج كونج في إطار منافسات الدور ذاته وفاز منتخب هونج كونج بنتيجة 45-28.

ويضم منتخب مصر للسيدات كلًا من جاسمين عطية وريناد الدكش ونجوى نوفل وسارة شومان.

وعلى صعيد منافسات فرق الرجال، تنطلق المنافسات في تمام الساعة 10:10 صباحًا من دور الـ32، على أن يخوض المنتخب المصري مواجهته الأولى في دور الـ16 أمام الفائز من لقاء إيطاليا وبلغاريا، وذلك في تمام الساعة 11:30 صباحًا.

ويضم منتخب الرجال كلًا من أحمد هشام ومحمد عامر وزياد السيسي وأدهم معتز، في إطار سعي المنتخب لتحقيق نتيجة مميزة في ختام مشاركته بالبطولة بعد فوز أحمد هشام بالأمس بذهبية الفردي.

يذكر أن البطولة شهدت مشاركة نحو 390 لاعبًا ولاعبة يمثلون 42 دولة من مختلف أنحاء العالم وذلك بعد الثقة التي منحها الاتحاد الدولي للسلاح لمصر بعد النجاح في تنظيم العديد من البطولات خلال السنوات الماضية.