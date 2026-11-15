سمارت 1 2027 تباع بهذه المواصفات

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

سمارت 1 موديل 2027 الهاتشباك الجديدة

وتوافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: سمارت 1 موديل 2027، وتنتمي 1 لفئة السيارات الهاتشباك .

وسائل الأمان بـ سمارت 1 موديل 2027

سمارت 1 موديل 2027 الهاتشباك الجديدة

زودت سيارة سمارت 1 موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Airbags .

محرك سمارت 1 موديل 2027

سمارت 1 موديل 2027 الهاتشباك الجديدة

تحصل سيارة سمارت 1 موديل 2027 علي قوتها من بطارية سعة 66 كيلوواط/ساعة، وبها عزم دوران 584 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مسافة 439 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 3.9 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 170 كم/ساعة .

مواصفات سمارت 1 موديل 2027

سمارت 1 موديل 2027 الهاتشباك الجديدة

تمتلك سيارة سمارت 1 موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها نوافذ كهربائية ، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها باور ستيرنج، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس .

سمارت 1 موديل 2027 الهاتشباك الجديدة

ويوجد بـ سيارة سمارت 1 موديل 2027 أيضا ، Touch Screen، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

سعر سمارت 1 موديل 2027

سمارت 1 موديل 2027 الهاتشباك الجديدة

تباع سيارة سمارت 1 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 140 ألف جنيه .