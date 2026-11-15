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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق فعاليات دورى مدارس مصر فى كرة القدم ومنافسات الكاراتيه بمنفلوط

انطلاق فعاليات دورى مدارس مصر فى كرة القدم ومنافسات الكاراتيه بمنفلوط
انطلاق فعاليات دورى مدارس مصر فى كرة القدم ومنافسات الكاراتيه بمنفلوط
إيهاب عمر

أعلن محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ، انطلاق فعاليات دورى مدارس مصر فى كرة القدم بإدارة منفلوط التعليمية ،ضمن فعاليات الدورى التى شملت جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة ، والتى ينظمها توجيه عام التربية الرياضية بالمديرية ،تحت رعاية ودعم اللواء محمد علوان محافظ أسيوط وبتوجيهات  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى .

 جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الجابر موجه عام التربية الرياضية بالمديرية وعدنان الشريف موجه اول التربية الرياضية بالمديرية وقدرى حسين مدير إدارة منفلوط التعليمية وماهر نصيب وكيل إدارة منفلوط ومحمد كتبى وإبراهيم عبد الفتاح موجهى التربية الرياضية وبعض موجهى التربية الرياضية بالإدارة والفرق المشاركة .

حيث بدأت الفعاليات بالمنافسات بين الفرق المشاركة على مستوى إدارة منفلوط التعليمية وذلك على ملاعب مركز التنمية الشبابية بمنفلوط ،كما تم تنظيم منافسات بطولة منفلوط للكاراتيه وعروض لذوى الهمم .

كما تم تكريم فريق شباب مدرسة التحرير بمنفلوط ابطال الجمهورية فى التميز الكشفى 2026 .

 ووجه وكيل وزارة التعليم بأسيوط - فى بيان صادر عن المركز الاعلامى بالمديرية - رسالة شكر للفرق الرياضية المشاركة فى الدورى ، حثهم فيها على التحلى بالروح الرياضية ومكارم الاخلاق والتنافس الشريف بالمباريات وطالبهم بالاهتمام بصقل مواهبهم الرياضية من خلال الأنشطة المدرسية التى يجرى تنظيمها بمدارس المحافظة على مستوى الإدارات التعليمية ، تحت إشراف مديرى الإدارات التعليمية ومشرفى الأنشطة المتنوعة بدعم ومتابعة مستمرة من الوزير المحافظ لكافة الأنشطة .

وأوضح "دسوقى " أنه سيتم تكريم الفرق الفائزة بالدورى ،على مستوى المحافظة ، تكريما وتقديرا لهم ولتمسزهم الرياضى ،لافتا إلى أن الأنشطة المتنوعة مستمرة على مدار العام الدراسى بكافة المدارس والمؤسسات التعليمية لإعداد الطلاب وصقل مواهبهم واكتشاف الموهوبين منهم فى كافة المجالات وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة فى المسابقات والبطولات المحلية والدولية والتى تشارك فيها وزارة التربية والتعليم بمختلف مديرياتها وإدارتها .

أسيوط وزارة التربية والتعليم دورى مدارس مصر كرة القدم إدارة منفلوط التعليمية الإدارات التعليمية التربية الرياضية

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