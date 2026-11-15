رحيل مفجع وفرحة لم تكتمل.. وفاة نجل عميد آداب المنصورة بعد أيام من تعيين والده

بين فرحة كبيرة لتوليه منصب أكاديمي جديد وصدمة الفقد، عاش الدكتور مسعد سلامة مندور، عميد كلية الآداب بجامعة المنصورة، لحظات مؤلمة لن تنسى عقب وفاة نجله الطبيب الشاب نور مسعد سلامة فى حادث اليم

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وجاءت وفاة نور في توقيت صعب على الأسرة، بعد أيام قليلة من صدور القرار الجمهوري بتعيين والده عميدًا لكلية الآداب بجامعة المنصورة، وهو الخبر الذي كان من المفترض أن يكون مناسبة للفرحة والاحتفال.

لكن تأتى الرياح بما لا تشتهي السفن وكان للقدر كلمة أخرى، لتتحول فرحة التعيين إلى حالة من الحزن والأسى، بعد رحيل الابن الشاب الذي كان في بداية مشواره المهني والطبي.



وأثارت الواقعة حالة من التعاطف بين المتابعين، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومواساة الأسرة في مصابها الأليم معربين عن حزنهم وتعازيهم الاب المكلوم .

رحل" نور" وترك خلفه حزنًا كبيرًا، فيما تبقى الكلمات عاجزة أمام قسوة الفقد، خاصة حين يأتي الرحيل في وقت تنتظر فيه الأسرة جني ثمار سنوات من التعب والأمل المنشود.

