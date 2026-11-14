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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يواصل جولته في محافظة الدقهلية بتفقد حديقة «كوكب الشرق»

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، جولته اليوم، السبت، في محافظة الدقهلية، بتفقد حديقة «كوكب الشرق» بمدينة المنصورة.

واستمع رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته بالحديقة، إلى شرح من اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، حول جهود المحافظة في إنشاء وتطوير الحدائق والمتنزهات العامة، في إطار خطة تستهدف تحسين المشهد الحضاري والهوية البصرية لمدينة المنصورة ومختلف مدن ومراكز المحافظة، إلى جانب زيادة المساحات الخضراء وخلق متنفسات ترفيهية وحضارية للمواطنين.

واستعرض محافظ الدقهلية ما تم تنفيذه بنطاق حي شرق المنصورة من أعمال إنشاء وتطوير للحدائق منذ يوليو 2024 وحتى الآن، حيث شملت أعمال التطوير حديقة الأسرة بشارع الجيش على مساحة 2700 متر مربع، وحديقة «صباح الخير يا مصر» بشارع الجمهورية على مساحة 2800 متر مربع، إلى جانب إنشاء حديقة جزيرة الورد بشارع الجيش على مساحة 4200 متر مربع، وحديقة «كوكب الشرق» بشارع الجمهورية على مساحة 1700 متر مربع.

وتعرف رئيس مجلس الوزراء على ما تضمنته أعمال إنشاء وتطوير الحدائق من جهود تستهدف إعادة استغلال المساحات المتاحة ورفع كفاءتها وتحسين الصورة البصرية للمناطق المحيطة بها، بما يسهم في توفير مساحات خضراء ومتنفسات عامة للمواطنين وتحسين جودة البيئة الحضرية بمدينة المنصورة.

وخلال العرض، أشار المحافظ إلى أن جهود محافظة الدقهلية في هذا الملف امتدت إلى مختلف المراكز والمدن والأحياء، حيث بلغ إجمالي الحدائق التي شملتها أعمال الإنشاء والتطوير 32 حديقة، منها 9 حدائق تم إنشاؤها حديثًا، و23 حديقة تم تطويرها.

وأضاف محافظ الدقهلية: "في نطاق حي غرب المنصورة، شملت الأعمال إنشاء حديقتي «اللؤلؤة» و«الجوهرة»، وتطوير حديقتي «الشهداء» و«306»، فيما يجري تطوير حديقتي «البانوراما» و"عروس النيل".

وتابع: “كما شملت جهود المحافظة بمدينة طلخا تطوير حديقة المشتل، وإنشاء حديقتين جديدتين على جانبي كوبري القطار، إحداهما بجوار قاعة الرحاب، والأخرى بجوار قاعة أطباء البيطريين. وفي السنبلاوين، تم تطوير حديقة «كوكب الشرق» المعروفة سابقًا باسم حديقة الأسرة، وفي بلقاس شملت الأعمال تطوير حدائق الأسرة والنهضة والعزبة الحمراء، إلى جانب إنشاء حديقة الكورنيش”.

وأوضح اللواء طارق مرزوق أن  أعمال إنشاء وتطوير الحدائق امتدت إلى عدد من مراكز ومدن المحافظة الأخرى؛ ففي ميت غمر تم تطوير حديقة أحمد عرابي، وفي الجمالية تم تطوير حديقة تحيا مصر، وفي الكردي شملت الأعمال تطوير خمس حدائق بمواقع مختلفة، كما شملت الأعمال حدائق في المطرية ومحلة دمنة وأجا وميت سلسيل والمنزلة، وذلك ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتوفير متنفسات عامة للمواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية أن إنشاء وتطوير الحدائق والمتنزهات العامة يأتي ضمن رؤية متكاملة تتبناها المحافظة للارتقاء بالهوية البصرية وتحسين المشهد الحضاري بمدينة المنصورة ومختلف مدن ومراكز المحافظة، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير لا تقتصر على تجميل المواقع، وإنما تستهدف إعادة استغلال المساحات المتاحة وتحويلها إلى أماكن حضارية يستفيد منها المواطنون.

وأضاف أن المحافظة تعمل على استعادة الوجه الحضاري والجمالي لمدينة المنصورة وعودتها إلى سابق عهدها، من خلال تطوير الشوارع والميادين والحدائق والمساحات العامة، وزيادة الرقعة الخضراء، مؤكدًا أن توفير متنفسات ترفيهية لائقة بالمواطنين وتحسين جودة الحياة يأتيان في مقدمة أهداف خطة التطوير.

وأشار اللواء طارق مرزوق إلى استمرار أعمال إنشاء وتطوير الحدائق بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مع الحفاظ على ما يتم تنفيذه ورفع كفاءة المساحات الخضراء بصورة مستمرة، بما يحقق الاستدامة ويحافظ على المظهر الحضاري والجمالي للمواقع التي تم تطويرها.

الوزراء رئيس الوزراء الدقهلية كوكب الشرق

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