إصابة 3 أشخاص في مشاجرة داخل مول المنصورة الجديد بالدقهلية

أُصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر نشوب مشاجرة داخل مول المنصورة الجديد بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا بوقوع مشاجرة داخل المول.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم الدفع بسيارتي إسعاف لنقل المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة.



وتبين إصابة كل من:

عماد وهبة محمد السيد، 27 عاما، مقيم قرية طرانيس العرب بالسنبلاوين، بجرح قطعي بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم.

محمد وهبة محمد السيد، 32 عاما، مقيم قرية طرانيس العرب بالسنبلاوين، بجرح قطعي بالرأس وكدمات بالجسم.

أحمد حسن سعد عبده، 21 عاما، مقيم الحوال بالسنبلاوين، بكدمات بالرأس والصدر والوجه.

تم نقل المصابين إلى مستشفى طلخا لتلقي العلاج اللازم، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.