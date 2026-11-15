أستون مارتن فانتاج بمحرك V8 بسرعة 325 كم/س.. اعرف مواصفاتها

منذ ظهور اسم فانتاج في خمسينيات القرن الماضي، ارتبطت هذه التسمية بتاريخ أستون مارتن في تطوير السيارات الرياضية ذات الشخصية المميزة، وأصبحت على مدار أجيالها جزءًا أساسيًا من هوية الشركة البريطانية.

ولم يقتصر تطور السيارة على تحديث التصميم الخارجي، بل شمل المحركات والهندسة الميكانيكية وتقنيات القيادة، لتصل إلى جيل حديث يجمع بين جذورها الرياضية ومتطلبات السيارات المعاصرة، حيث تواصل فانتج الحفاظ على مكانتها ضمن فئة السيارات الرياضية ذات المقعدين، مع الأداء الخارق.

أستون مارتن فانتاج

تسارع أستون مارتن فانتاج

تبدأ ملامح الأداء في أستون مارتن فانتاج من قدرتها على التسارع من السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.5 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 325 كيلومترًا في الساعة.

محرك V8 مزدوج التيربو بقوة 665 حصانًا

تستمد فانتاج قوتها من محرك بنزين V8 بسعة 4.0 لتر، يعمل بشاحني تيربو مزدوجين، ويولد قوة تصل إلى 665 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 800 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، ينقل القوة إلى العجلات الخلفية، وتبلغ سعة خزان الوقود 73 لترًا.

أستون مارتن فانتاج

تصميم وأبعاد أستون مارتن فانتاج

تأتي السيارة أستون مارتن فانتاج بطول إجمالي يبلغ 4493 ملم، وعرض 1950 ملم، وارتفاع 1274 ملم، مع قاعدة عجلات تصل إلى 2705 ملم، وتمنح هذه الأبعاد فانتج تصميمًا منخفضًا وعريضًا، وتعتمد السيارة على عجلات رياضية قياس 21 بوصة في المحورين الأمامي والخلفي، بينما تستخدم المصابيح الأمامية والخلفية تقنية LED.

تجهيزات أستون مارتن فانتاج

تتكون المقصورة من مقعدين رياضيين مكسوين بالجلد، مع تجهيز مقعد السائق والراكب الأمامي بخاصية التدفئة، ويأتي المقود مغطى بالجلد ومتعدد الوظائف، مع إمكانية تدفئته، بينما تضم لوحة القيادة شاشة عدادات رقمية بقياس 10.25 بوصة.

أستون مارتن فانتاج

وتضم السيارة شاشة أخرى للمعلومات والترفيه بالمقاس نفسه، تدعم الاتصال عبر آبل كاربلاي، كما تتوفر منظومة صوتية تحمل اسم أستون مارتن وتتكون من 11 سماعة، ومكيف هواء أوتوماتيكيًا ثنائي المناطق، وشاحن لاسلكي للهواتف.