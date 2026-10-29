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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سرعات لا تصدق.. أستون مارتن فالهالا سبايدر بقوة تتخطى 1000 حصان

أستون مارتن فالهالا سبايدر
أستون مارتن فالهالا سبايدر
صبري طلبه

تستعد أستون مارتن للكشف عن سيارتها فالهالا سبايدر الجديدة خلال إحدى الفعاليات المخصصة للسيارات في مدينة لاس فيجاس بنهاية الأسبوع الجاري، لتقدم نسخة مكشوفة تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية الخارقة. 

منظومة هجينة بقوة إجمالية تتجاوز 1000 حصان

تعتمد أستون مارتن فالهالا سبايدر على منظومة دفع تجمع بين محرك بنزين V8 مزود بشاحني توربو بسعة 4.0 لتر وأربعة محركات كهربائية، لتصل القوة الإجمالية إلى 1064 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران نحو 1100 نيوتن متر. 

أستون مارتن فالهالا سبايدر

وتمثل هذه الأرقام الأساس الذي تستند إليه السيارة لتحقيق مستويات مرتفعة من التسارع والأداء، مع توزيع القوة عبر نظام دفع كلي AWD. وتعمل المنظومة مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض مكون من ثماني سرعات.

تسارع أستون مارتن فالهالا سبايدر

تستطيع أستون مارتن فالهالا سبايدر الانطلاق من السكون 0 إلى سرعة 100 كم/س خلال 2.5 ثانية، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 350 كم/س.

أستون مارتن فالهالا سبايدر

أبعاد أستون مارتن فالهالا سبايدر

تأتي فالهالا سبايدر بطول يبلغ 4,748 مم، وعرض يصل إلى 2,014 مم، وارتفاع يبلغ 1,161 مم، فيما تمتد قاعدة العجلات إلى 2,665 مم، وعجلات ألمنيوم بقياس 20 بوصة في الأمام و21 بوصة في الخلف.

أستون مارتن فالهالا سبايدر

تجهيزات أستون مارتن فالهالا سبايدر

تضم المقصورة مقعدًا رياضيًا للسائق، إلى جانب مقود متعدد الوظائف، وتعتمد فالهالا سبايدر على شاشة عدادات رقمية بقياس 10.25 بوصة، وشاشة أخرى بالحجم نفسه لنظام المعلومات والترفيه، ويدعم النظام الاتصال بتطبيقي Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب نظام ملاحة متصل، ونظام ترفيهي صوتي.

أستون مارتن فالهالا سبايدر

وتحتوي السيارة أستون مارتن فالهالا سبايدر على مستشعرات حركة، بالإضافة إلى وسائد هوائية للحماية، فرامل ABS، برنامج توزيع القوة للفرامل EBD، نظام ESP، مع تقنيات رصد النقاط العمياء، تحديد المسارات.

أستون مارتن فالهالا فالهالا سبايدر أستون مارتن فالهالا سبايدر

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