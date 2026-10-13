تقارب 700 حصان.. مواصفات أستون مارتن DB12 Goldfinger| صور

تقدم أستون مارتن نسخة Goldfinger DB12 عالميًا، والتي تنتمي إلى فئة الكوبيه الفاخرة ذات الأداء الرياضي المرتفع، وتحمل هذه الفئة اسم Goldfinger المرتبط بأحد أفلام جيمس بوند، في إشارة إلى العلاقة التاريخية بين العلامة البريطانية وسلسلة أفلام 007.

أبعاد أستون مارتن DB12 Goldfinger

تأتي أستون مارتن DB12 Goldfinger بطول يبلغ 4,725 مم، وعرض يصل إلى 1,942 مم، بينما يبلغ ارتفاعها 1,295 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,805 مم، ويصل وزن السيارة دون ركاب إلى 1,788 كيلوجرامًا، فيما ترتكز على جنوط ألمنيوم بقياس 21 بوصة في الأمام والخلف.

أستون مارتن DB12 Goldfinger

محرك أستون مارتن DB12 Goldfinger

تستمد السيارة أستون مارتن DB12 Goldfinger قوتها من محرك بنزين V8 بسعة 4.0 لتر، يعمل بشاحني تيربو، ويولد 680 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 800 نيوتن متر.

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، ينقل القوة إلى العجلات الخلفية عبر نظام دفع خلفي، ويبلغ معدل استهلاك الوقود نحو 9.5 كيلومتر لكل لتر، بينما تصل سعة خزان الوقود إلى 78 لترًا.

أستون مارتن DB12 Goldfinger

تسارع أستون مارتن DB12 Goldfinger

تستطيع أستون مارتن DB12 Goldfinger الوصول من السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.6 ثانية، فيما تبلغ سرعتها القصوى 325 كيلومترًا في الساعة.

أستون مارتن DB12 Goldfinger

تجهيزات أستون مارتن DB12 Goldfinger

تضم مقصورة أستون مارتن DB12 Goldfinger مقاعد رياضية مكسوة بالجلد الفاخر، مع إمكانية ضبط مقعد السائق كهربائيًا في 12 وضعية، إلى جانب الذاكرة والتدفئة والتبريد.

ويحصل مقعد الراكب الأمامي على التجهيزات نفسها، بما في ذلك التعديل الكهربائي عبر 12 وضعية، كما يأتي المقود بكسوة جلدية، مع وظائف متعددة وأزرار تعمل باللمس، إضافة إلى خاصيتي التدفئة والذاكرة.

أستون مارتن DB12 Goldfinger

وتحتوي DB12 Goldfinger على شاشة معلومات وترفيه بقياس 10.25 بوصة، تدعم Apple CarPlay ونظام الملاحة، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بالحجم نفسه لعرض بيانات القيادة.

وتضم السيارة نظامًا صوتيًا من أستون مارتن بقوة 390 وات، يتكون من 11 سماعة، وتشمل التجهيزات أيضًا مكيف هواء أوتوماتيكيًا ثنائي المناطق، مع فتحات تهوية خلفية وفلتر لتنقية الهواء داخل المقصورة، وشاحن لاسلكي للهواتف، وإضاءة محيطية داخلية.