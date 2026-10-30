كيف تعرض أسماء من صلوا على النبي يوم الجمعة ، يغفل الكثيرون عن فضل الصلاة على النبي، حيث قال الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، إن من فوائد الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، مضيفا أن هذا العمل العظيم سبب لعرض اسم من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلوات الله وسلامه عليه .

كيف تعرض الصلاة على النبي يوم الجمعة؟

جاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم" سنن أبي داود كتاب المناسك باب زيارة القبور، وعن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( أكثروا الصلاة علي فإن الله وكل بي ملكا عند قبري فإذا صل على رجل من أمتي فال لي ذلك الملك: يا محمد إن فلان بن فلان صلى عليك الساعة) صحيح الجامع.

وروى أبو داود في سننه عن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي، قالوا يارسول الله : وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ؟ يقولون بليت ، فقال (إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء ) سنن أبي داود كتاب الصلاة باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة وسنده صحيح.



وشدد على استحباب الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلة الجمعة، وأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجعل صاحبها مذكورا دائما عند المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم.

صيغ الصلاة على النبي يوم الجمعة

اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّد في الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، وَفِي الْمَلأِ الأَعْلَى إِلَى يَوْمِ الْدِّينِ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد ما في علم الله، صلاةً دائمة بدوام ملك الله.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد كمال الله وكما يليق بكماله.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد حروف القرآن حرفاً حرفاً، وعدد كل حرف ألفاً ألفاً، وعدد صفوف الملائكة صفاً صفاً، وعدد كل صف ألفاً ألفاً، وعدد الرمال ذرة ذرة، وعدد ما أحاط به علمك، وجرى به قلمك، ونفذ به حكمك في برك وبحرك، وسائر خلقك.