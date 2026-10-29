قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزراعة تُخصص رقم واتساب لأول مرة لتلقي شكاوى الأسمدة وكارت الفلاح
في اتصال هاتفي.. عبدالعاطي يبحث مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي التطورات الإقليمية
بعد تطعيم الحصبة الألمانية.. متى ترتفع حرارة الطفل والأعراض المتوقعة؟
أزمة إمام عاشور تدخل النفق المظلم في الأهلي| خاص
حسام حسن يتمسك برفض السفر إلى تركيا لإنهاء أزمة محمد صلاح| خاص
إغلاق عدة حواجز.. تصعيد إسرائيلي ميداني وعمليات هدم في الضفة الغربية
إسبانيا: تسجيلات صوتية تكشف تفاصيل الحوارات بين مركز التحكم والسائقين قبيل حادث القطار المميت
طلع 70 جنيهًا .. سعر الذهب في مصر قبل إعلان الفائدة
لو بتستخدم إنستا باي.. إليك سبب توقف الخدمة ورسائل الخطأ التي تظهر للمستخدمين
قطر تنفي تدخلها في الانتخابات الإسرائيلية: لن نكون كبش فداء لإخفاقات سياسيي إسرائيل
ضربة دنيبرو.. زيلينسكي يطالب واشنطن وأوروبا برد حاسم على التصعيد الروسي
لا تنس.. موعد العودة إلى التوقيت الشتوي في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

تفاعل استثنائي وإقبال واسع من الصم بمختلف المحافظات في افتتاح دورة «الصم في الإسلام» وِإشادات بالمبادرة وأهدافها

تفاعل استثنائي وإقبال واسع من الصم بمختلف المحافظات في افتتاح دورة «الصم في الإسلام» وِإشادات بالمبادرة وأهدافها
تفاعل استثنائي وإقبال واسع من الصم بمختلف المحافظات في افتتاح دورة «الصم في الإسلام» وِإشادات بالمبادرة وأهدافها
إيمان طلعت

شهدت انطلاقة دورة «الصم في الإسلام» نجاحًا كبيرًا وإقبالًا واسعًا من الأشخاص الصم بمختلف محافظات الجمهورية، الذين تابعوا المحاضرة الأولى عبر المنصة الإلكترونية، وشاركوا بفاعلية في المناقشات، وطرحوا أسئلتهم واستفساراتهم، معربين عن سعادتهم بهذه المبادرة التي تتيح لهم الوصول إلى المعرفة الشرعية والتواصل مع علماء الأزهر الشريف بلغة الإشارة.

وتأتي الدورة امتدادًا لنجاح مبادرة "تأهيل وإعداد الوعاظ والواعظات على استخدام لغة الإشارة،" برعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، واستثمارًا لثمار هذه المبادرة في تقديم محتوى علمي وشرعي متخصص وميسر للأشخاص الصم، من خلال التعاون بين المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ومجمع البحوث الإسلامية، والجامع الأزهر ، ومؤسسة أركان للتنمية المستدامة، ومنبر الصم، بما يسهم في تعزيز الوعي الديني وإتاحة المعرفة الشرعية لهذه الفئة المهمة من المجتمع.

واستهلت الدورة فعالياتها بمحاضرة علمية بعنوان «لغة الإشارة في الإسلام: دلالاتها ومكانتها في التواصل والتعبير»، ألقاها فضيلة الأستاذ الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر السابق وأستاذ البلاغة والنقد، وأكد فضيلته خلالها أن الإشارة والعناية بها عرفهما الإنسان منذ القدم، باعتبارهما من أدوات البيان ووسائل الإيضاح والتعبير، مشيرًا إلى تعدد صور استخدامهما، ومنها الإشارة بالعُقَد للتعبير عن الأعداد؛ وهو ما يعكس أصالة الإشارة بوصفها وسيلة للتواصل ونقل المعاني.

واستعرض فضيلته سيرة حاتم الأصم، أحد علماء أهل السنة والجماعة وأعلام القرن الثالث الهجري، المعروف بلقب «لقمان هذه الأمة»، موضحًا أن ما عُرف عنه من صمم لم يمنعه من بلوغ مكانة علمية رفيعة، أو من الإسهام في الحياة العلمية؛ ليقدم بذلك نموذجًا ملهمًا يؤكد أن الإعاقة لا تحول دون طلب العلم أو التميز والإبداع.

كما استشهد فضيلته باستخدام النبي ﷺ الإشارةَ في توضيح المعاني وترسيخها في الأذهان، مستشهدًا بقوله: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا»، وأشار بالسبابة والوسطى؛ في دلالة على أهمية الإشارة في البيان والتعبير وإيصال المعاني.

وشهدت فقرة النقاش تفاعلًا كبيرًا من المشاركين، الذين طرحوا أسئلتهم واستفساراتهم بلغة الإشارة، معربين عن تقديرهم لهذه الدورة التي تعزز حقهم الأصيل في الوصول إلى العلوم الدينية، والاستفادة المباشرة من علماء الأزهر الشريف.

وتأتي هذه الدورة امتدادًا لجهود الأزهر الشريف في تطوير الخطاب الدعوي وتعزيز شموليته، كما تمثل خطوة عملية للانتقال من مرحلة تدريب الوعاظ والواعظات على استخدام لغة الإشارة إلى مرحلة توظيف هذه المهارة في التواصل المباشر مع الأشخاص الصم، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجالين الديني والمجتمعي.

الصم في الإسلام شيخ الأزهر تأهيل وإعداد الوعاظ والواعظات على استخدام لغة الإشارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضراب في مدرسة خاصة بالمعادي

إضراب عن العمل بمدرسة خاصة بالمعادي بسبب ضعف مرتبات المعلمين

أسعار الدواجن

بعد ارتفاع الأعلاف.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

الجريدة الرسمية

إسقاط الجنسية المصرية أحد مواليد أسيوط لإقامته خارج البلاد وانضمامه لهيئة أجنبية

مشغولات ذهبية

سعر الذهب اليوم الخميس .. كم وصل عيار 21 الآن؟

الدولار

هل يصل إلى 64.36 جنيه؟.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه

حالة الطقس

أمواج تصل لـ 3 أمتار وأتربة.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس الخميس وأماكن الأمطار

نادر السيد

لن أتنازل عن حقوقي.. نادر السيد يخرج عن صمته بشأن أزمة أتشيمبونج مع الزمالك

دعاء تفريج الهموم والكرب

دعاء تفريج الهموم والكرب مع قبل الفجر.. أدعية نبوية لراحة القلب وزوال الضيق

ترشيحاتنا

جامعة العاصمة تنظم ندوة للتوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية وسبل حماية المعلومات

جامعة العاصمة تنظم ندوة للتوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية وسبل حماية المعلومات

وزير الطيران المدني يبحث مع البرتغال

وزير الطيران المدني يبحث مع سفيرة البرتغال تعزيز الربط الجوي بين البلدين

رئيس جامعة المنصورة يهنئ الدكتورة هبة ماهر محمود حسن لفوزها بجائزة التفوق العلمي

رئيس جامعة المنصورة يهنئ الدكتورة هبة ماهر محمود حسن لفوزها بجائزة التفوق العلمي

بالصور

أسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية

اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية
اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية
اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد