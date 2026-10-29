تفاعل استثنائي وإقبال واسع من الصم بمختلف المحافظات في افتتاح دورة «الصم في الإسلام» وِإشادات بالمبادرة وأهدافها

شهدت انطلاقة دورة «الصم في الإسلام» نجاحًا كبيرًا وإقبالًا واسعًا من الأشخاص الصم بمختلف محافظات الجمهورية، الذين تابعوا المحاضرة الأولى عبر المنصة الإلكترونية، وشاركوا بفاعلية في المناقشات، وطرحوا أسئلتهم واستفساراتهم، معربين عن سعادتهم بهذه المبادرة التي تتيح لهم الوصول إلى المعرفة الشرعية والتواصل مع علماء الأزهر الشريف بلغة الإشارة.

وتأتي الدورة امتدادًا لنجاح مبادرة "تأهيل وإعداد الوعاظ والواعظات على استخدام لغة الإشارة،" برعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، واستثمارًا لثمار هذه المبادرة في تقديم محتوى علمي وشرعي متخصص وميسر للأشخاص الصم، من خلال التعاون بين المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ومجمع البحوث الإسلامية، والجامع الأزهر ، ومؤسسة أركان للتنمية المستدامة، ومنبر الصم، بما يسهم في تعزيز الوعي الديني وإتاحة المعرفة الشرعية لهذه الفئة المهمة من المجتمع.

واستهلت الدورة فعالياتها بمحاضرة علمية بعنوان «لغة الإشارة في الإسلام: دلالاتها ومكانتها في التواصل والتعبير»، ألقاها فضيلة الأستاذ الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر السابق وأستاذ البلاغة والنقد، وأكد فضيلته خلالها أن الإشارة والعناية بها عرفهما الإنسان منذ القدم، باعتبارهما من أدوات البيان ووسائل الإيضاح والتعبير، مشيرًا إلى تعدد صور استخدامهما، ومنها الإشارة بالعُقَد للتعبير عن الأعداد؛ وهو ما يعكس أصالة الإشارة بوصفها وسيلة للتواصل ونقل المعاني.

واستعرض فضيلته سيرة حاتم الأصم، أحد علماء أهل السنة والجماعة وأعلام القرن الثالث الهجري، المعروف بلقب «لقمان هذه الأمة»، موضحًا أن ما عُرف عنه من صمم لم يمنعه من بلوغ مكانة علمية رفيعة، أو من الإسهام في الحياة العلمية؛ ليقدم بذلك نموذجًا ملهمًا يؤكد أن الإعاقة لا تحول دون طلب العلم أو التميز والإبداع.

كما استشهد فضيلته باستخدام النبي ﷺ الإشارةَ في توضيح المعاني وترسيخها في الأذهان، مستشهدًا بقوله: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا»، وأشار بالسبابة والوسطى؛ في دلالة على أهمية الإشارة في البيان والتعبير وإيصال المعاني.

وشهدت فقرة النقاش تفاعلًا كبيرًا من المشاركين، الذين طرحوا أسئلتهم واستفساراتهم بلغة الإشارة، معربين عن تقديرهم لهذه الدورة التي تعزز حقهم الأصيل في الوصول إلى العلوم الدينية، والاستفادة المباشرة من علماء الأزهر الشريف.

وتأتي هذه الدورة امتدادًا لجهود الأزهر الشريف في تطوير الخطاب الدعوي وتعزيز شموليته، كما تمثل خطوة عملية للانتقال من مرحلة تدريب الوعاظ والواعظات على استخدام لغة الإشارة إلى مرحلة توظيف هذه المهارة في التواصل المباشر مع الأشخاص الصم، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجالين الديني والمجتمعي.