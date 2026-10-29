التفكير النقدي وقبول الآخر.. محور محاضرات مرصد الأزهر لطلاب البعوث الإسلامية من الفلبين

استقبل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف وفدًا من طلاب دولة الفلبين المقيمين بمدينة البعوث الإسلامية، لتفعيل أعمال مبادرة "سفراء الوسطية".

محاضرات مرصد الأزهر لطلاب البعوث الإسلامية من الفلبين

وتأتي هذه الزيارة في إطار الشراكة المؤسسية الممتدة بين المرصد وقطاع مدن البعوث الإسلامية، بهدف تعزيز الوعي الفكري لدى الطلاب الوافدين وتمكينهم مفاهيميًا ورقميًا.

وافتتحت الزيارة بلقاء ترحيبي قدمه الباحث مجدي إسماعيل فريد، عضو وحدة التطوير والمتابعة، استعرض خلاله الهيكل التنظيمي للمرصد وآليات العمل التنفيذية بمختلف وحداته.

وأكد فريد على الأهداف الاستراتيجية لمبادرة "سفراء الوسطية"، مشيرًا إلى دورها الحيوي في تأهيل الطالب الوافد ليكون سفيرًا للفكر الأزهري المعتدل، وقادرًا على تفكيك المفاهيم المغلوطة ونشر قيم التسامح والتعايش في مجتمعه.

وتضمن البرنامج التوعوي تقديم ثلاث محاضرات متخصصة باللغة الإنجليزية للطلاب الفلبينيين؛ حيث ألقى الباحث محمود كامل، عضو وحدة الرصد باللغة الإنجليزية، محاضرة ركزت على قيمة "قبول الآخر" كأحد أهم محاور عمل المرصد. وأوضح كامل أن رصد المحتوى المتطرف إعلاميًا ورقميًا يؤكد أن جذر التطرف يبدأ حين يُلغى حق الآخر في الاختلاف، مشددًا على أن التباين والتنوع سنة إلهية هدفها التعارف والتكامل، مستشهدًا بقوله تعالى: {وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا}، داعيًا الطلاب ليكونوا أصواتًا للوعي والاعتدال عبر المنصات الرقمية ومواجهة خطابات الكراهية.

من جانبها، تناولت الدكتورة أسماء مطر، الباحثة بوحدة التقارير الدورية، أهمية التفكير النقدي باعتباره خط الدفاع الأول لحماية العقول وتحصين الشباب ضد الشائعات والأفكار المضللة في عصر التدفق المعرفي السريع. وأكدت أن صقل مهارات التحليل والمساءلة الموضوعية يحول الفرد من مستهلك سلبي للمعلومة إلى شريك فاعل في حماية السلم المجتمعي ومواجهة محاولات الاستقطاب الفكري.

في السياق ذاته، ناقشت الباحثة مريم عبد الجواد، عضو وحدة الرصد باللغة الإنجليزية، أشكال الكراهية وآثارها المباشرة على استقرار المجتمعات، متطرقة إلى مفهوم "الكراهية المقنعة" وخطورة تفشيها عبر الفضاء الإلكتروني.

وبينت كيفية استغلال التنظيمات الإرهابية لهذه الخطابات لاستقطاب الشباب، موضحة أن نبذ العنصرية والتمييز وترسيخ تقبل الآخر تشكل الركائز الأساسية لتحقيق السلام الاجتماعي المستدام.

جدير بالذكر أن المبادرة تُقام تحت رعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبد الغني القائم بأعمال وكيل الأزهر، والأستاذة الدكتورة رهام سلامة، المدير التنفيذي للمرصد، والأستاذ عصام القاضي، رئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية، فيما تولى الإشراف والتنفيذ الميداني للزيارة الدكتور محمد بناية، مشرف وحدة التطوير والمتابعة بالمرصد.