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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تفتتح 16 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

تواصل وزارة الأوقاف جهودها؛ لإعمار بيوت الله عز وجل، وذلك بافتتاح (16) مسجدًا غدًا الجمعة 30 من أكتوبر 2026، حيث تم إنشاء وبناء مسجدين جديدين ، وإحلال وتجديد (8) مساجد، و صيانة وتطوير (6) مساجد.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2026م إلى الآن، إلى (348) مسجدًا من بينها (227) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (121) مسجدًا صيانًة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م بلغ (15027) مسجدًا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 29 مليارًا و 507 مليون جنيه تقريبًا.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًّا، بيانها كالتالي:
ففي محافظة المنوفية:
تم إحلال وتجديد مسجد سيدي يعقوب بقرية قويسنا البلد – مركز قويسنا.


تم صيانة وتطوير مسجد أحمد الحلبي بقرية البتانون – مركز شبين الكوم.
وفي محافظة البحيرة:
تم إحلال وتجديد مسجد عزبة خرستو بقرية الهلباوي بسيدي غازي – مركز كفر الدوار؛ ومسجد القطاوي بعزبة القطاوي – مركز المحمودية.
وفي محافظة سوهاج:
تم إحلال وتجديد المسجد الكبير بنجع حرب بقرية الخيام – مركز دار السلام.
وفي محافظة المنيا:
تم إحلال وتجديد مسجد التقوى بعزبة علي حسن بقرية كفر لبس – مركز أبو قرقاص؛ ومسجد الفتح بعزبة الأوقاف بقرية سفاي – مركز أبو قرقاص.
وفي محافظة أسوان:
تم إنشاء وبناء مسجد الإيمان بعزبة حسب النبي بقرية المحاميد – مركز إدفو.
وفي محافظة الغربية:
تم إحلال وتجديد  مسجد العامر بذكر الله بقرية شندلات – مركز السنطة؛ ومسجد الشوافعية – مدينة المحلة الكبرى.
وفي محافظة الأقصر:
تم إنشاء وبناء مسجد راشد آدم بقرية الدير – مركز إسنا.
وفي محافظة بني سويف:
تم صيانة وتطوير مسجد الرحمن بكفر جمعة – مركز ببا؛ والمسجد الكبير بقرية تلت – مركز الفشن.
وفي محافظة الجيزة:
تم صيانة وتطوير مسجد نصر الدين – أول شارع الهرم؛ ومسجد الشيخ عتمان بقرية الشيخ عتمان – مركز  الحوامدية.
وفي محافظة الشرقية:
تم صيانة وتطوير المسجد البحري بقرية تل روزن – مركز بلبيس.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله عز وجل وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله عز وجل ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

الأوقاف الأوقاف تفتتح 16 مسجدًا افتتاح المساجد احلال وتجديد

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