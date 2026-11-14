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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بولستار Formula تظهر بملامح الجيل الجديد 2030

بولستار Formula
بولستار Formula
صبري طلبه

تواصل شركة بولستار السويدية تعزيز توجهها نحو تطوير السيارات الكهربائية، من خلال الكشف عن Formula 2030 الاختبارية، التي تقدم تصورًا مبدئيًا للمرحلة المقبلة من تصميم طرازاتها، مع التركيز على الملامح الرياضية والحلول التقنية الحديثة. 

وتحمل Formula 2030 توقيع فيليب رومرز، مدير التصميم الجديد لدى بولستار، الذي يقود التوجه التصميمي للعلامة نحو تطوير هوية أكثر حداثة، ويظهر ذلك من خلال الاهتمام بتفاصيل الهيكل الخارجي، وتوظيف الخطوط الانسيابية والعناصر الحادة.

 بولستار Formula 

تصميم بولستار Formula 

تظهر بولستار Formula 2030 بهيكل يحمل طابعًا رياضيًا واضحًا، مع اعتماد مجموعة من التفاصيل التي تجمع بين المظهر الحاد والاهتمام بالديناميكية الهوائية.

وتبرز في الواجهة الأمامية المصابيح النحيفة ذات التصميم الحاد، والتي تعمل بتقنية LED، لتمنح السيارة مظهرًا مميزًا يتناسب مع توجهها الاختباري، بينما تأتي المرايا الجانبية بتصميم رفيع يساعد على تقليل العناصر البارزة من الهيكل.

 بولستار Formula 

وتعتمد السيارة كذلك على مقابض أبواب مخفية، بما يحافظ على انسيابية الجوانب ويحد من بروز التفاصيل الخارجية، إلى جانب سقف زجاجي بانورامي، وتظهر في الجزء الخلفي مجموعة من الخطوط الانسيابية، مع جناح هوائي مثبت بالقرب من الزجاج الخلفي.

وتستند Formula 2030 إلى عجلات رياضية كبيرة بقياس 22 بوصة، تعتمد تصميمًا خماسي الأضلاع، مع مكابح تظهر ملاقطها باللون الأصفر، لتضيف تباينًا بصريًا مع الهيكل الخارجي، وتأتي هذه التفاصيل ضمن التوجه الرياضي الذي تتبناه بولستار في النموذج الاختباري.

 بولستار Formula 

مقصورة بولستار Formula 

تقدم بولستار Formula 2030 تصورًا مختلفًا لتصميم المقصورة الداخلية، من خلال الاعتماد على واجهة رقمية متطورة تتصدرها شاشة عدادات منحنية بقياس 20 بوصة، توفر مساحة عرض كبيرة للمعلومات المتعلقة بالقيادة.

 بولستار Formula 

وتضم المقصورة أيضًا شاشة مركزية بقياس 12.2 بوصة، تتميز بإمكانية التحرك إلى الأعلى والأسفل وفق وضع القيادة المحدد، وهي فكرة تستهدف تغيير موضع واجهة التحكم بما يتناسب مع طبيعة الاستخدام، ومن المنتظر أن تدعم هذه الشاشة مجموعة من الوظائف المرتبطة بأنظمة المعلومات والترفيه، إلى جانب أدوات التحكم في بعض خصائص السيارة.

 بولستار Formula 

بولستار Formula وتقنيات المساعدة 

تتجه بولستار إلى تزويد النموذج الاختباري بمجموعة من التقنيات الرقمية وأنظمة مساعدة السائق، التي تستهدف تطوير تجربة القيادة وتعزيز مستويات الحماية أثناء التنقل، وتشمل الرؤية المطروحة تقديم باقة من أنظمة الترفيه مع تقنيات المساعدة والتحكم.

بولستار FORMULA بولستار Formula Formula 2030 بولستار Formula 2030

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