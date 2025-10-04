قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل الأهلي المتوقع أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري
مستشار ألمانيا: السلام بـ غزة "في متناول اليد".. وندعم خطة ترامب
هل قراءة سورة يس 7مرات تجلب الرزق والزواج وتفك السحر؟.. انتبه
وصفة فعالة ومجربة قبل الدواء.. مشروب طبيعي سحري لعلاج احتقان الحلق
الليلة .. الأهلي في اختبار صعب أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري
أخبار التوك شو| بكري: حشد مصر لقواتها من أجل الإرهاب.. حماس : الإفراج عن أسرى الاحتلال أحياء.. والمحافظات تستعد لمواجهة الفيضان
الفريق أول فؤاد ذكري.. حاصر العدو بحريا وأغلق مضيق باب المندب
إسرائيل توقف عملية احتلال مدينة غزة استجابة لدعوة ترامب بوقف القصف
كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟
إيران تعلن إعدام 6 أشخاص بتهمة التخابر مع دولة الاحتلال
طفرة أمنيةوحملات مستمرة.. أهالي سوهاج يحتفون بمدير الأمن الجديد
ما هو الإحسان؟.. النبي أوجزه بعمل واحد يجعلك ممن يحبهم الله
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بولستار 3 موديل 2026 تستعد للإنطلاق بقدرات جديدة| صور

بولستار 3
بولستار 3
صبري طلبه

تدخل بولستار 3 موديل 2026 الساحة العالمية للسيارات الكهربائية بخطى واثقة، معززة بتحديثات جديدة تمنحها طابعًا أكثر نضجًا وتفردًا وسط عالم تتنافس به الطرازات الكهربائية بشكل مستمر.

تنتمي هذه السيارة إلى فئة الـ SUV متوسطة الحجم، وتأتي بتصميم يحمل البصمة الاسكندنافية الراقية التي تجمع بين العملية والبساطة الأنيقة، ما يعكس فلسفة بولستار في الدمج بين التكنولوجيا المتقدمة والهوية الجمالية الواضحة.

بولستار 3

ولا تكتفي بولستار 3 بالمنافسة فحسب، بل تسعى لفرض نفسها كخيار رئيسي أمام أسماء راسخة مثل تسلا موديل X وبورشه ماكان الكهربائية، من خلال التركيز على الأداء القوي وتقنيات القيادة الذكية.

بولستار 3

بولستار 3  بتقنيات متنوعة 

تطرح بولستار 3 بعدة خيارات من حيث القوة والتجهيزات، لتلائم مختلف أنماط القيادة، حيث تبدأ الفئة الأساسية بمحرك كهربائي واحد يولد قوة 333 حصانًا، ويعتمد على بطارية بسعة 92 كيلوواط ساعة، مما يوفر أداءً متزنًا ومدى جيد للقيادة اليومية.

بولستار 3

أما الفئة المتوسطة، فتأتي بمحركين كهربائيين يقدمان معًا قوة تبلغ 544 حصانًا، مدعومين ببطارية أكبر سعة 106 كيلوواط ساعة، ما يمنح السيارة أداءً أعلى وتسارعًا أقوى. 

بولستار 3

وتأتي النسخة ذات الأداء العالي بمحركين كهربائيين بقوة مجمعة تصل إلى 680 حصانًا، مع نفس سعة البطارية، وبهذه الامكانيات تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 وصولاً إلى 96 كيلومترًا في الساعة خلال 3.8 ثانية فقط.

بولستار 3

تقنيات شحن متقدمة وتجربة قيادة ذكية

تتميز بولستار 3 بنظام شحن سريع يدعم قدرة تصل إلى 350 كيلوواط، ما يتيح إعادة شحن البطارية من 10% إلى 80% خلال نحو 22 دقيقة فقط، وهذا يضعها ضمن أسرع السيارات الكهربائية في فئتها من حيث زمن الشحن، ويوفر مرونة كبيرة أثناء الرحلات الطويلة.

بولستار 3

وتعتمد السيارة على حاسوب مركزي بمعالجات عالية الأداء لتشغيل الأنظمة الذكية بكفاءة ملحوظة، إلى جانب نظام ترفيهي ومعلوماتي سريع الاستجابة يحصل على تحديثات مستمرة عبر الإنترنت، كما تم تحسين هيكل البطارية من الداخل باستخدام خلايا أكثر كفاءة، تسهم في تعزيز مدى القيادة بالشحنة الواحدة.

مشروب طبيعي سحري لعلاج احتقان الحلق
مشروب طبيعي سحري لعلاج احتقان الحلق
مشروب طبيعي سحري لعلاج احتقان الحلق

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات

التسمم البكتيري الصامت.. متى يصبح الأرز خطرًا وكيف تحمي أسرتك ؟

من هو العدو الصامت في الأرز؟
من هو العدو الصامت في الأرز؟
من هو العدو الصامت في الأرز؟

قاتل صامت في مطبخك.. الزيت المعاد استخدامه يضر بصحتك

الزيت المعاد استخدامه.. القاتل الصامت في مطبخك
الزيت المعاد استخدامه.. القاتل الصامت في مطبخك
الزيت المعاد استخدامه.. القاتل الصامت في مطبخك

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

