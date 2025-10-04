بولستار 3 موديل 2026 تستعد للإنطلاق بقدرات جديدة| صور

تدخل بولستار 3 موديل 2026 الساحة العالمية للسيارات الكهربائية بخطى واثقة، معززة بتحديثات جديدة تمنحها طابعًا أكثر نضجًا وتفردًا وسط عالم تتنافس به الطرازات الكهربائية بشكل مستمر.

تنتمي هذه السيارة إلى فئة الـ SUV متوسطة الحجم، وتأتي بتصميم يحمل البصمة الاسكندنافية الراقية التي تجمع بين العملية والبساطة الأنيقة، ما يعكس فلسفة بولستار في الدمج بين التكنولوجيا المتقدمة والهوية الجمالية الواضحة.

ولا تكتفي بولستار 3 بالمنافسة فحسب، بل تسعى لفرض نفسها كخيار رئيسي أمام أسماء راسخة مثل تسلا موديل X وبورشه ماكان الكهربائية، من خلال التركيز على الأداء القوي وتقنيات القيادة الذكية.

بولستار 3 بتقنيات متنوعة

تطرح بولستار 3 بعدة خيارات من حيث القوة والتجهيزات، لتلائم مختلف أنماط القيادة، حيث تبدأ الفئة الأساسية بمحرك كهربائي واحد يولد قوة 333 حصانًا، ويعتمد على بطارية بسعة 92 كيلوواط ساعة، مما يوفر أداءً متزنًا ومدى جيد للقيادة اليومية.

أما الفئة المتوسطة، فتأتي بمحركين كهربائيين يقدمان معًا قوة تبلغ 544 حصانًا، مدعومين ببطارية أكبر سعة 106 كيلوواط ساعة، ما يمنح السيارة أداءً أعلى وتسارعًا أقوى.

وتأتي النسخة ذات الأداء العالي بمحركين كهربائيين بقوة مجمعة تصل إلى 680 حصانًا، مع نفس سعة البطارية، وبهذه الامكانيات تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 وصولاً إلى 96 كيلومترًا في الساعة خلال 3.8 ثانية فقط.

تقنيات شحن متقدمة وتجربة قيادة ذكية

تتميز بولستار 3 بنظام شحن سريع يدعم قدرة تصل إلى 350 كيلوواط، ما يتيح إعادة شحن البطارية من 10% إلى 80% خلال نحو 22 دقيقة فقط، وهذا يضعها ضمن أسرع السيارات الكهربائية في فئتها من حيث زمن الشحن، ويوفر مرونة كبيرة أثناء الرحلات الطويلة.

وتعتمد السيارة على حاسوب مركزي بمعالجات عالية الأداء لتشغيل الأنظمة الذكية بكفاءة ملحوظة، إلى جانب نظام ترفيهي ومعلوماتي سريع الاستجابة يحصل على تحديثات مستمرة عبر الإنترنت، كما تم تحسين هيكل البطارية من الداخل باستخدام خلايا أكثر كفاءة، تسهم في تعزيز مدى القيادة بالشحنة الواحدة.