أول تعليق من الدوحة على استهداف السفارة القطرية في أوكرانيا

أكدت وزارة الخارجية القطرية اليوم أن الهجوم على سفارة الدوحة في أوكرانيا، لم يسفر عن أي إصابات للدبلوماسيين أو موظفي سفارة.

السفارة القطرية في أوكرانيا

وأعربت الدوحة في بيان لوزارة الخارجية القطرية، عن أسفها البالغ لتعرض مبنى سفارتها لدى أوكرانيا لأضرار جراء قصف روسيا للعاصمة كييف الليلة الماضية، مؤكدة أنه لم يتعرض أي من الدبلوماسيين أو موظفي سفارة الدوحة لأي سوء.

وأكدت الخارجية القطرية، “ضرورة تجنيب السفارات والبعثات الدبلوماسية ومقار المنظمات الدولية والمنشآت المدنية تبعات الأزمات، وتوفير الحماية لمنسوبيها بموجب القانون الدولي”، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء القطرية الرسمية “قنا”.

وأشارت إلى أن موقف دولة قطر الثابت الداعي إلى حل الأزمة الروسية الأوكرانية عبر الحوار والوسائل السلمية، بما ينسجم مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ودعمها الكامل لجميع الجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن القوات الروسية أطلقت وابلًا من الطائرات المسيرة والصواريخ يضم 242 طائرة مسيرة و36 صاروخًا، من بينها صاروخ باليستي فرط صوتي متوسط المدى لاستهداف بنية تحتية حيوية في البلاد في هجمات خلال الليل.