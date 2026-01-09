دبلوماسيون أمريكيون يزورون فنزويلا لبحث إمكانية إعادة فتح سفارة واشنطن

أفاد مسئول أمريكي بأن دبلوماسيين أمريكيين رفيعي المستوى توجهوا يوم الجمعة إلى كاراكاس لبحث إمكانية إعادة فتح السفارة المغلقة منذ عام 2019، عقب إطاحة واشنطن بالرئيس نيكولاس مادورو.

السفارة الأمريكية في فنزويلا

وقال مسئول أمريكي، شريطة عدم الكشف عن هويته، لوكالة فرانس برس إن جون ماكنمارا، كبير الدبلوماسيين الأمريكيين في كولومبيا المجاورة، وموظفين آخرين توجهوا إلى كاراكاس لإجراء تقييم أولي لإمكانية استئناف العمليات تدريجيًا".

وأغلقت الولايات المتحدة سفارتها في كاراكاس وغادرها دبلوماسيوها في مارس 2019 بعد فترة وجيزة من إعلان واشنطن وعدد من حلفائها الأوروبيين واللاتينيين عدم شرعية مادورو عقب انتخابات وصفها المراقبون بأنها شابتها مخالفات عديدة.

في الثالث من يناير، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن غارة على كاراكاس، أسفرت عن إطاحة القوات الأمريكية بمادورو، الذي يواجه اتهامات في الولايات المتحدة بالاتجار بالمخدرات، وهي اتهامات ينفيها.

وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة لم تتخذ بعد قرارًا رسميًا بإعادة فتح السفارة، نظرًا لبعض الاعتبارات اللوجستية، لكنها تستعد للقيام بذلك فور موافقة ترامب.

مع إغلاق السفارة في كاراكاس، تدير الولايات المتحدة عملياتها المتعلقة بفنزويلا من سفارتها في كولومبيا المجاورة، على الرغم من عدم وجود سفير رسمي لها في بوجوتا أيضًا.