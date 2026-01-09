دبابة تصدم مراسل تلفزيون سوريا في حلب على الهواء مباشرة | شاهد

تعرض مراسل التلفزيون السوري في حلب، لحادث أثناء تغطية الأحداث الساخنة في المحافظة جراء المواجهات بين الجيش وقوات سوريا الديمقراطية.

دبابة تصطدم مراسل تلفزيون سوريا

واصطدمت دبابة بمراسل التليفزيون السوري في حلب على الهواء مباشرة، وحاول بعض المارة مساعدته.

أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، يوم الجمعة أن حي الشيخ مقصود في محافظة حلب منطقة عسكرية مغلقة.

وقرر الجيش السوري، حظرٍ كاملٍ للتجوال في حي الشيخ مقصود، يبدأ الساعة 06:30 مساءً حتى إشعارٍ آخر، وطالبت السكان بضرورة الابتعاد عن النوافذ والنزول إلى الطوابق السفلية والحذر من الاقتراب من مواقع تنظيم قسد.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أصدر الجيش السوري اليوم تحذيرا للسكان قرب المنطقة المحددة للاستهداف في حي الشيخ مقصود بضرورة إخلائها فوراً للحفاظ على سلامتهم بسبب اتخاذها من قبل تنظيم قسد وعناصر تنظيم PKK الإرهابي كموقع عسكري لقصف أحياء وسكان مدينة حلب.