منطقة عسكرية مغلقة .. الجيش السوري يعلن حظر التجول في حي الشيخ مقصود بحلب

أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، يوم الجمعة أن حي الشيخ مقصود في محافظة حلب منطقة عسكرية مغلقة.

حظر التجول في حي الشيخ مقصود

وقرر الجيش السوري، حظرٍ كاملٍ للتجوال في حي الشيخ مقصود، يبدأ الساعة 06:30 مساءً حتى إشعارٍ آخر، وطالبت السكان بضرورة الابتعاد عن النوافذ والنزول إلى الطوابق السفلية والحذر من الاقتراب من مواقع تنظيم قسد.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أصدر الجيش السوري اليوم تحذيرا للسكان قرب المنطقة المحددة للاستهداف في حي الشيخ مقصود بضرورة إخلائها فوراً للحفاظ على سلامتهم بسبب اتخاذها من قبل تنظيم قسد وعناصر تنظيم PKK الإرهابي كموقع عسكري لقصف أحياء وسكان مدينة حلب.

النزوح من حي الشيخ مقصود

وبدأ الأهالي في الخروج من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب عبر ممر العوارض الإنساني، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

ونشرت "سانا" بعض الصور التي ترصد انتشار قوى الأمن الداخلي السوري في حي الأشرفية بحلب لضبط الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وفي السياق نفسه أكد مصدر أمني سوريا لوكالة "سانا" إغلاق طريق الرقة - دير الزور حتى إشعار آخر.